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"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

Анна Косик
22 июня 2024, 12:01
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Крымский мост - болевая точка диктатора Путина на временно оккупированном полуострове. Эксперт рассказал, какого ответа можно ждать из Кремля после его уничтожения.
Путин, крымский мост
Уничтожение Крымского моста станет ударом для Путина, однако он не сможет на это ответить / Коллаж: Главред, фото: flickr

Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта, разве что снова подключит пропаганду, чтобы замылить глаза россиянам от собственного позора. Об этом в чате на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Он отмечает, что сам Путин и его пропагандисты неоднократно подчеркивали, что Крым - это российская территория, а удары вглубь РФ являются переходом "красных линий". Внутренний зритель в России это "воспринимал на ура".

Однако на практике все совсем не так, ведь Крым все чаще становится объектом атак ВСУ, как и территории России. В свою очередь руководство вражеской страны на это никак не отвечает. Огрызко считает, что ответа РФ и не может быть, ведь их заявления являются лишь "выстрелами Соловьева и других кремлевских приспешников".

"Поэтому в Москве придумают какую-то очередную фантазию, почему Россия должна оставить Крым. Скажут, что "это временно", что "мы еще вернемся", что "мы разберемся со своими делами и обязательно снова будем здесь" и тому подобное. Когда масса зазомбирована, переключить ее внимание на что-то другое и в течение двух-трех недель изменить дискурс не будет большой проблемой. Ведь Путину верят, и он может манипулировать общественным мнением так, как ему заблагорассудится", - говорит дипломат.

Поэтому, вероятно, после уничтожения Крымского моста, с верхушки РФ поступит команда "временно оставить" полуостров с обещанием туда вернуться. Тогда большинство зрителей российского телевидения поддержат эту идею, ведь поверят во временность этого явления.

Смотрите видео, как по мнению Огрызко Путин отреагирует на уничтожение ВСУ Крымского моста:

Огрызко убежден, что Кремлю также не удастся делать вид, что Россия нажмет на "ядерную кнопку". Дело в том, что Путин уже неоднократно получал напоминание о наличии ядерного оружия не только в РФ. Поэтому бряцать им кремлевскому диктатору не нужно, потому что можно получить ответ.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Атаки ВСУ на Крым - что известно о последствиях

Напомним, дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по вражеским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма.

После успешных атак ВСУ оккупанты перебросили в захваченный Крым зенитные ракетные системы С-500. Пока мало информации, однако известно, что такие ЗРК могут работать в паре с С-300 и С-400, а также на большей дистанции, чем предыдущие комплексы.
Еще раньше российские оккупанты начали перебрасывать установки ПВО в Крым из Мариуполя - все это на фоне успешных ракетных ударов ВСУ по захватчикам на полуострове. Нетипичную активность военной техники на улицах Мариуполя зафиксировали "АТЕШ".
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