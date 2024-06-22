"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

Крымский мост - болевая точка диктатора Путина на временно оккупированном полуострове. Эксперт рассказал, какого ответа можно ждать из Кремля после его уничтожения.

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Уничтожение Крымского моста станет ударом для Путина, однако он не сможет на это ответить / Коллаж: Главред, фото: flickr

Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта, разве что снова подключит пропаганду, чтобы замылить глаза россиянам от собственного позора. Об этом в чате на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Он отмечает, что сам Путин и его пропагандисты неоднократно подчеркивали, что Крым - это российская территория, а удары вглубь РФ являются переходом "красных линий". Внутренний зритель в России это "воспринимал на ура".

Однако на практике все совсем не так, ведь Крым все чаще становится объектом атак ВСУ, как и территории России. В свою очередь руководство вражеской страны на это никак не отвечает. Огрызко считает, что ответа РФ и не может быть, ведь их заявления являются лишь "выстрелами Соловьева и других кремлевских приспешников".

"Поэтому в Москве придумают какую-то очередную фантазию, почему Россия должна оставить Крым. Скажут, что "это временно", что "мы еще вернемся", что "мы разберемся со своими делами и обязательно снова будем здесь" и тому подобное. Когда масса зазомбирована, переключить ее внимание на что-то другое и в течение двух-трех недель изменить дискурс не будет большой проблемой. Ведь Путину верят, и он может манипулировать общественным мнением так, как ему заблагорассудится", - говорит дипломат.

Поэтому, вероятно, после уничтожения Крымского моста, с верхушки РФ поступит команда "временно оставить" полуостров с обещанием туда вернуться. Тогда большинство зрителей российского телевидения поддержат эту идею, ведь поверят во временность этого явления.

Смотрите видео, как по мнению Огрызко Путин отреагирует на уничтожение ВСУ Крымского моста:

Огрызко убежден, что Кремлю также не удастся делать вид, что Россия нажмет на "ядерную кнопку". Дело в том, что Путин уже неоднократно получал напоминание о наличии ядерного оружия не только в РФ. Поэтому бряцать им кремлевскому диктатору не нужно, потому что можно получить ответ.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Атаки ВСУ на Крым - что известно о последствиях

Напомним, дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по вражеским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма.

После успешных атак ВСУ оккупанты перебросили в захваченный Крым зенитные ракетные системы С-500. Пока мало информации, однако известно, что такие ЗРК могут работать в паре с С-300 и С-400, а также на большей дистанции, чем предыдущие комплексы.

Еще раньше российские оккупанты начали перебрасывать установки ПВО в Крым из Мариуполя - все это на фоне успешных ракетных ударов ВСУ по захватчикам на полуострове. Нетипичную активность военной техники на улицах Мариуполя зафиксировали "АТЕШ".

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