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Крым может стать непригодным для армии РФ: в ISW рассказали о роли ударов ВСУ

Мария Николишин
14 июня 2024, 08:20
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После нескольких успешных ударов ВСУ по российским установкам, аэродром Бельбек в Крыму становится "ловушкой истощения" для российской ПВО.
Крым, Севастополь, взрыв
Крым может стать непригодным для армии РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по вражеским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

Сообщается, что постоянные удары ВСУ по военным объектам страны-агрессора России в Крыму заставляют российских военных перебрасывать на полуостров дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры.

В отчете также упомянули слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в рамках усилий по укреплению российского "зонтика" противовоздушной обороны над Крымом, российские войска разместили на полуострове систему ПВО С-500, которая, по сути, является модернизированной версией ЗРК С-300. Буданов охарактеризовал эту систему как "экспериментальную" и добавил, что российские войска ранее не использовали ее в боевых действиях.

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Аналитики также приводят слова издания Forbes, которое 12 июня сообщило, что после нескольких успешных ударов ВСУ по российским установкам, аэродром Бельбек в Крыму становится "ловушкой истощения" для российской ПВО. В издании заявили, что во время недавних ударов Воздушные силы уничтожили элементы четырех или пяти батарей С-400. При этом там уточнили, что Россия имеет более 50 батарей С-400.

"Нынешние усилия Украины, направленные на усиление российского зонтика ПВО в Крыму, могут привести к тому, что на полуостров будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим ударам со стороны ВСУ", - говорится в отчете.

Кроме того, в Институте изучения войны предполагают, что Силы обороны Украины проводят организованные усилия по ослаблению российской противовоздушной обороны, что может позволить ВСУ эффективнее использовать пилотируемую авиацию (в частности, истребители F-16) в долгосрочной перспективе.

Крым может стать непригодным для армии РФ: в ISW рассказали о роли ударов ВСУ
С-400 / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике в результате атаки на Крым 12 июня.

Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по зенитным ракетным комплексам России в разных районах временно оккупированного Крыма. Российская ПВО понесла существенные потери.

Кроме того, российские оккупанты в захваченном Крыму усиливают фортификации на полуострове, прячут корабли и ждут десанта ВСУ. Враг укрепляет и объекты, направленные на защиту Крымского моста.

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