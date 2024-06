Крым может стать непригодным для армии РФ: в ISW рассказали о роли ударов ВСУ

Дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по вражеским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

Сообщается, что постоянные удары ВСУ по военным объектам страны-агрессора России в Крыму заставляют российских военных перебрасывать на полуостров дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры.

В отчете также упомянули слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в рамках усилий по укреплению российского "зонтика" противовоздушной обороны над Крымом, российские войска разместили на полуострове систему ПВО С-500, которая, по сути, является модернизированной версией ЗРК С-300. Буданов охарактеризовал эту систему как "экспериментальную" и добавил, что российские войска ранее не использовали ее в боевых действиях.

Аналитики также приводят слова издания Forbes, которое 12 июня сообщило, что после нескольких успешных ударов ВСУ по российским установкам, аэродром Бельбек в Крыму становится "ловушкой истощения" для российской ПВО. В издании заявили, что во время недавних ударов Воздушные силы уничтожили элементы четырех или пяти батарей С-400. При этом там уточнили, что Россия имеет более 50 батарей С-400.

Кроме того, в Институте изучения войны предполагают, что Силы обороны Украины проводят организованные усилия по ослаблению российской противовоздушной обороны, что может позволить ВСУ эффективнее использовать пилотируемую авиацию (в частности, истребители F-16) в долгосрочной перспективе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.