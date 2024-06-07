У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую 'охоту' в Крыму - Свитан

После уничтожения и повреждения паромов на Керченской переправе россияне начали выводить большие десантные корабли из Новороссийска, говорит Свитан.

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ГУР и СБУ могут начать "охоту" на корабли РФ / коллаж: Главред, фото: скрин, deepstatemap

В ночь на 6 июня спецподразделение департамента ГУР МО уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн". Однако это не самое важное, что создало проблемы для россиян в Крыму. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.

По его словам, украинские разведчики проявили креативность и сумели прорвать боновые заграждения россиян. Теперь Украина может добраться до любой бухты в Крыму, которая прикрыта такой защитой, и нанести по ней удар.

"Уничтожили российский рейдовый буксир "Сатурн" украинские дроны Magura V5. Беспилотники постоянно модернизируют - есть и дроны-камикадзе, и носители ЗРК с ракетой Р-73. Видимо, вскоре БпЛА смогут также наносить удары по вражеской авиации - армейским вертолетам", - сказал военный эксперт. видео дня

Он добавил, что после уничтожения и повреждения паромов на Керченской переправе россияне начали выводить большие десантные корабли в сопровождении ракетоносителей из Новороссийска. У врага возникли проблемы с доставками амуниции в Крым.

"Поэтому, видимо, вместо паромов будут использовать ВДК. Они уже вышли из порта, были загружены и будут где-то сейчас разгружаться в Крыму. ГУР и СБУ могут начать "охоту" на эти корабли. Magura, Sea Baby и "Мамай" могут начать "жатву" на черноморском побережье", - подчеркнул Роман Свитан.

Украинский дрон Sea Baby / инфографика: Главред

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 мая Силы обороны нанесли удар беспилотниками по Керченской паромной переправе. В результате операции ГУР МО были поражены и выведены из строя 2 грузовых железнодорожных парома.

Утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.

В свою очередь, представитель Сил обороны Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты начали выводить свои корабли с временно оккупированного полуострова.

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