Это унижает Путина: стало известно, что сыграет центральную роль в битве за Крым

ВСУ с первых месяцев противостояния атаковали российские войска во временно оккупированном Крыму "всеми доступными видами оружия, включая то, которое предоставили западные союзники страны", сообщает Atlantic Council.
Издание отмечает, что поставленные с Запада ракеты сыграли центральную роль в битве за полуостров, позволив Киеву методично истощать противовоздушную оборону России и топить военные корабли.
"Самая яркая атака произошла в сентябре 2023 года, когда Украина с помощью западных крылатых ракет разбомбила и частично уничтожила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Если для Путина Херсон (деоккупация города в ноябре 2022 года - ред.) был позором, то это было очень личное унижение", - говорится в материале.видео дня
По словам издания, диктатор отвел большинство оставшихся военных кораблей от крымских берегов в относительно безопасные российские порты.
"Очевидная непоследовательность публичной позиции Кремля относительно нападений на "российскую территорию" имеет ряд практических последствий для дальнейшего ведения войны. Это подчеркивает гибкость российских "красных линий" и укрепляет представление о том, что Москва прежде всего стремится использовать собственный страх Запада перед эскалацией, а не установить какие-либо настоящие границы", - подытожили в издании.
Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага
Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.
В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.
В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.
Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.
Удары ВСУ по Черноморском флоте РФ - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, с момента потери крейсера "Москва" Черноморский флот РФ фактически можно называть флотилией.
Кроме того, единственный шанс врага усилить Черноморский флот - это перебросить меньшие корабли в Черное море по реке или их построить.
Стоит заметить, что Силы обороны Украины загнали российский Черноморский флот в тактический тупик. Военные корабли страны-агрессора не могут покинуть акваторию Черного моря и остаются "в роли жертвы".
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