Одним махом 4 катера: появились фантастические подробности "бавовны" в Крыму

Украинские ударные дроны атаковали сразу 4 российских катера, два из них уничтожены полностью.

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ВСУ ударили по четырем российским катерам / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, УНИАН

Украинские разведчики вывели из строя 4 российских катера "Тунец". Два из них уничтожили полностью. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские катеры КС-701 "Тунец" были поражены украинскими ударными морскими дронами Magura V5.

"Общие потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что россияне использовали такие катера для логистики и патрулирования акватории возле оккупированного Крыма.

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

Взрывы в Крыму 30 мая 2024 - последние новости

В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы - местные жители слышали не менее двадцати. Крымский мост перекрывали для движения.

Так называемый советник главы оккупированного украинского полуострова Олег Крючков сообщил, что во время отражения атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи, от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный, а также повреждено остекление надстроек.

Минобороны страны-арессора России отчиталось "об уничтожении за ночь 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате восьми БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма".

Кроме того, в акватории Черного моря якобы уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

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