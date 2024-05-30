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"Мост цел?": ночью в Крыму прогремело около 20 взрывов, жители - в панике

Анна Ярославская
30 мая 2024, 07:56
427
Оккупационные власти сообщают, что от обломков сбитых ракет в Крыму пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный.
АТАКАМС, Крымский мост
Ночью в Крыму прогремели 20 взрывов / коллаж Главред, фото Most.life и "Википедия"

В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы - местные жители слышали не менее двадцати. Крымский мост перекрывали для движения.

Telegram-канал Astra опубликовал сообщения из местных пабликов. Жители Керчи пишут, что взрывы были очень громкими. Также они переживали о судьбе любимого моста российского диктатора Путина.

"Мост цел? Так громыхало, что берут сомнения", - говорится в одном из сообщений.

видео дня

Читайте, как жители Керчи делятся впечатлениями о ночной "бавовне" в Крыму:

'Мост цел?': ночью в Крыму прогремело около 20 взрывов, жители - в панике
Скриншот Telegram

Скриншот Telegram
Скриншот Telegram
Скриншот Telegram
Скриншот Telegram

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

По данным Telegram-канала Николаевский Ванек, недалеко от Крымского моста были три "прилета". Однако якобы не этот объект является целью нынешних ударов.

Вместе с тем пропагандисты в интернете сообщают, что горит цистерна в этом районе.

В сети опубликовали неподтвержденные видео, как утверждается, с моментами взрывов в Крыму:

Скриншот

В Керчи от сбитых обломков ракет повреждены два парома

Так называемый советник главы оккупированного украинского полуострова Олег Крючков сообщил, что во время отражения атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи, от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный, а также повреждено остекление надстроек.

Отмечается, что жертв среди моряков и гражданских нет.

Что говорят в Минобороны РФ

Минобороны страны-арессора России отчиталось "об уничтожении за ночь 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате восьми БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма".

Кроме того, в акватории Черного моря якобы уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Взрывы в Крыму - последние новости

В субботу, 25 мая, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы слышали в Евпатории и Севастополе.

Партизанское движение "Атеш" сообщало, что в городе Алушта поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.

В ночь на 19 мая во временно оккупированном Крыму также прогремели взрывы. В российском Минобороны говорили, якобы ночью Россия была атакована 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.

17 мая Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины совместно проводили операцию во временно оккупированном Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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