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Поразили порт, НПЗ и электроподстанцию: ГУР и СБУ масштабно ударили по объектам в РФ и Крыму

Алёна Воронина
17 мая 2024, 14:54
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Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.
Удар дронами по территории РФ
ГУР и СБУ масштабно ударили по объектам в РФ и Крыму/ коллаж: Главред, фото: Telegram "Крымский ветер", Telegram Astra

Ряд важных объектов на территории страны-агрессора России и во временно оккупированном Крыму были поражены дронами в ночь на пятницу, 17 мая. Стало известно, что эту операцию провели совместно Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР и СБУ.

Отмечается, что целью такой комплексной атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота страны-агрессора России в местах их базирования, в частности в Севастополе и Новороссийске. Но в результате работы российской противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы врага были поражены и другие объекты.

Атака была осуществлена с применением надводных и воздушных дронов.

видео дня

"Враг был поражен масштабами нынешней операции. Силы безопасности и обороны продолжат удивлять захватчиков", - сообщил источник изданию.

При этом российские пропагандистские СМИ сообщают, что военная инфраструктура России была атакована 17 мая более сотней беспилотников. При этом отмечаются, что все примененные во время операции дроны были украинского производства.

Местные жители Новороссийска сообщали, что во время атаки дронов взрывы раздавались на территории порта, нефтебазы и мазутного терминала. Также сообщалось, что в Севастополе прекратила работу электроподстанция, в результате чего были точечные отключения электроснабжения.

Атака по нефтебазе и порту в Новороссийске
Атака с нефтебазы и порта в Новороссийске/ скрин

Напомним, утром 17 мая сообщалось, что в РФ прогремело более 35 взрывов - из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗ. Жители Новороссийска сообщили об атаке на местный порт и нефтебазу. В Туапсе Краснодарского края был атакован НПЗ.

Взрывы на территории РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ - вспыхнул мощный пожар. Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

В ночь на 12 мая дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России. Беспилотники упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, после чего там вспыхнул пожар.

14 мая стало известно, что в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом. Инцидент произошел в районе станции Котлубань около часа ночи по местному времени.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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