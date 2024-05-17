В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗ

Жители Новороссийска сообщили об атаке на местный порт и нефтебазу. В Туапсе Краснодарского края был атакован НПЗ.

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На Туапсинском НПЗ вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В ночь на 17 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. В Новороссийске дроны атаковали местный порт и нефтебазу, в Туапсе в результате атаки БПЛА загорелся НПЗ.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, в Новороссийске местные жители насчитали 33 беспилотника и более 35 взрывов. В Сети пользователи пишут, что "ракета ударила в порт, был свет и дым". Новороссийский порт был обесточен.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной попытке атаки ВСУ" и о сбитии 10 БПЛА.

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Смотрите видео - В Новороссийске прогремели взрывы:

В Туапсе Краснодарского края также прогремели взрывы - там атакован НПЗ. После атаки дронов на заводе вспыхнул пожар, который якобы уже локализован. Местные жители сообщают о перебоях со связью.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что утром 17 мая была "совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе.

"В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод горит после атаки БПЛА:

Справка. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — российское нефтеперерабатывающе предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Основная часть продукции идёт на экспорт. Входит в состав нефтяной компании "Роснефть", пишет Википедия.

Смотрите видео - Дрон атаковал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод:

Удары по российским НПЗ - последние новости

С начала года ВСУ активизировали атаки дронов на НПЗ России. Украина заявляет, что нефтяные объекты являются законными целями, которые помогают военным усилиям России.

НПЗ России - карта / Инфографика Главреда

9 мая ударный беспилотник СБУ атаковал НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в российском Башкортостане. Дрон ударил по установке каталитического крекинга нефти. Этот дрон установил исторический рекорд, пролетев более 1500 километров над территорией РФ.

После атаки дронов "Газпром нефтехим Салават" остановил работу.

В ночь на 10 мая, в рамках операции Главного управления разведки Министерства обороны, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Калужской области Российской Федерации.

В ночь на 12 мая беспилотники атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгоградской области страны-агрессора России. После этого на НПЗ начался сильный пожар.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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