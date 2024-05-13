Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

В компании уверяют, что повреждения устранят через одну-полторы недели.

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9 мая в районе НПЗ в Башкортостане раздались взрывы / Фото: gazprom.ru, UkrSpecSystems

"Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, остановил работу после атаки БПЛА 9 мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, остановлена работа установки каталитического крекинга НПЗ в Башкортостанской области. Каталитический крекинг - один из важнейших процессов, обеспечивающих глубокую переработку нефти.

"Пострадало здание с насосной станцией для установки каталитического крекинга. Сама установка крекинга осталась в целости и сохранности, ничего критического. (Повреждения) устранят через одну-полторы недели", - сообщили журналистам источники. видео дня

При этом официально в компании утверждают, что все процессы осуществляются, повреждений якобы нет.

Газпром нефтехим Салават - что известно об НПЗ

Завод является одним из лидеров группы "Газпром" по нефтепереработке, нефтехимии и производству минеральных удобрений.

В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

Объем переработки Салаватского НПЗ в 2023 году составил 6,498 млн тонн - 2,36% от всей переработки нефти в России.

НПЗ России - карта / Инфографика Главреда

Удар по НПЗ в Башкортостане - главное

В четверг, 9 мая, ударный беспилотник СБУ атаковал НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в российском Башкортостане.

Отмечается, что дрон ударил по установке каталитического крекинга нефти. Этот дрон установил исторический рекорд, пролетев более 1500 километров над территорией РФ.

С начала года ВСУ активизировали атаки дронов на НПЗ России. Украина заявляет, что нефтяные объекты являются законными целями, которые помогают военным усилиям России.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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