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В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

Юлия Закрепа
10 мая 2024, 15:04
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"Первый завод" является крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области в России.
В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР
В России мощный хлопок / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

В ночь на 10 мая, в рамках операции Главного управления разведки Министерства обороны, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Калужской области Российской Федерации.

Источники в украинской спецслужбе ГУР рассказали изданию РБК-Украина, что в целом объект атаковали несколько дронов-камикадзе. По словам очевидцев, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе было слышно пролетающие БпЛА, а также работу противовоздушной обороны. Позже на месте попадания дронов начался сильный пожар. Информацию о поражении также подтвердил глава российского региона Владислав Шапша.

Очевидцы рассказали, что огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

видео дня

Что известно о "Первом заводе"

"Первый завод" является крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области, которое занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Объект расположен около 300 километрах от границы с Украиной.

Что такое "хлопок"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок".

"Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Напомним, что страну-агрессора Россию ночью массированно атаковали дроны. В российском Минобороны говорят, якобы им удалось сбить все 50 дронов. Но при этом в ряде областей страны-оккупанта были взрывы и пожары.

В апреле в Севастополе прогремели взрывы. Партизаны сообщают о погибших и раненых оккупантах. Гауляйтер Развожаев говорит, якобы оккупанты отразили атаку ракеты на корабль. Однако, партизаны раскрыли, что у оккупантов есть погибшие и много раненых.

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