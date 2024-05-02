В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты

В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской - без света остался населенный пункт.

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Ночью РФ якобы атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В ночь на 2 мая в стране-агрессоре России прогремели взрывы. В двух регионах заявили о работе ПВО из-за атаки беспилотников. В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской - без света остался населенный пункт. Также об атаке дронов сообщили и власти Смоленской и Ростовской областей.

Взрывы в Орловской области РФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что "во время обезвреживания" беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

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"На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", - написал он в Telegram.

Взрывы в Курской области РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

По его словам, аварийные бригады приступили к возобновлению электроснабжения.

В Ростовской области работала ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram об атаке дронов и работе ПВО минувшей ночью.

По его словам, около 02:00 по местному времени в районе Новошахтинского и Каменско-Шахтинского якобы были уничтожены два беспилотника.

Он утверждает, что пострадавших и повреждений объектов нет.

Атака дронов на Смоленскую область РФ

Под утро об атаке дронов заявили в Смоленской области.

Местный губернатор Василий Анохин утверждает, что регион "вновь подвергся атаке украинских БПЛА".

По его словам, речь идет о территории Рославльского района, и "противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры".

"Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы", - рассказал российский чиновник.

Взрывы в Краснодарском крае

Telegram-канал Astra сообщил, что ночью БПЛА атаковали посёлок Афипский в Краснодарском крае

По словам местных жителей, три взрыва раздались в районе трех часов ночи.

"Дроны долго жужжали, потом вспышки яркие, и за домом напротив был столб дыма. Так три раза. Сколько раз прилетало, конечно, так близко дронов я не слышала еще", — написала одна из местных жительниц.

Отмечается, что в трех километрах от посёлка Афипский — посёлок Нефтекачка, в котором расположен "Афипский НПЗ".

Что говорят в Минобороны РФ

Минобороны России отчиталось об уничтожении и перехвате за ночь 12 "украинских БПЛА": 5 – над территорией Брянской области, 1 – над Курской, 1 – над Белгородской, 2 – над Ростовской и 3 – над территорией Краснодарского края.

Атаки дронов в России - последние новости

В ночь 1 мая в Россию пришла "бавовна" - беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области страны-агрессора. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

Ночью 24 апреля на территории страны-агрессора России также прогремели взрывы. РосСМИ писали об атаке ударных беспилотников. В частности, на территорию города Липецк упал дрон, а в Смоленской области горела нефтебаза.

20 апреля Россию массированно атаковали беспилотники. В российском Минобороны говорят, якобы им удалось сбить все 50 дронов. Но при этом в ряде областей страны-оккупанта были взрывы и пожары. В частности, в Калужской области обломками дрона была повреждена энергетическая инфраструктура.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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