УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты

Анна Ярославская
2 мая 2024, 07:54
В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской - без света остался населенный пункт.
В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты
Ночью РФ якобы атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В ночь на 2 мая в стране-агрессоре России прогремели взрывы. В двух регионах заявили о работе ПВО из-за атаки беспилотников. В Орловской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в Курской - без света остался населенный пункт. Также об атаке дронов сообщили и власти Смоленской и Ростовской областей.

Взрывы в Орловской области РФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что "во время обезвреживания" беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Это привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

видео дня

"На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", - написал он в Telegram.

Взрывы в Курской области РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

По его словам, аварийные бригады приступили к возобновлению электроснабжения.

В Ростовской области работала ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram об атаке дронов и работе ПВО минувшей ночью.

По его словам, около 02:00 по местному времени в районе Новошахтинского и Каменско-Шахтинского якобы были уничтожены два беспилотника.

Он утверждает, что пострадавших и повреждений объектов нет.

Атака дронов на Смоленскую область РФ

Под утро об атаке дронов заявили в Смоленской области.

Местный губернатор Василий Анохин утверждает, что регион "вновь подвергся атаке украинских БПЛА".

По его словам, речь идет о территории Рославльского района, и "противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры".

"Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы", - рассказал российский чиновник.

Взрывы в Краснодарском крае

Telegram-канал Astra сообщил, что ночью БПЛА атаковали посёлок Афипский в Краснодарском крае

По словам местных жителей, три взрыва раздались в районе трех часов ночи.

"Дроны долго жужжали, потом вспышки яркие, и за домом напротив был столб дыма. Так три раза. Сколько раз прилетало, конечно, так близко дронов я не слышала еще", — написала одна из местных жительниц.

Отмечается, что в трех километрах от посёлка Афипский — посёлок Нефтекачка, в котором расположен "Афипский НПЗ".

Что говорят в Минобороны РФ

Минобороны России отчиталось об уничтожении и перехвате за ночь 12 "украинских БПЛА": 5 – над территорией Брянской области, 1 – над Курской, 1 – над Белгородской, 2 – над Ростовской и 3 – над территорией Краснодарского края.

Атаки дронов в России - последние новости

В ночь 1 мая в Россию пришла "бавовна" - беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области страны-агрессора. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

Ночью 24 апреля на территории страны-агрессора России также прогремели взрывы. РосСМИ писали об атаке ударных беспилотников. В частности, на территорию города Липецк упал дрон, а в Смоленской области горела нефтебаза.

20 апреля Россию массированно атаковали беспилотники. В российском Минобороны говорят, якобы им удалось сбить все 50 дронов. Но при этом в ряде областей страны-оккупанта были взрывы и пожары. В частности, в Калужской области обломками дрона была повреждена энергетическая инфраструктура.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

США все еще дают лазейку России, или Как лицензиям Штатов противодействуют удары по НПЗ

США все еще дают лазейку России, или Как лицензиям Штатов противодействуют удары по НПЗ

09:00 Мнения
"РФ повредила 50% всей энергосистемы Украины": Кулеба сделал неутешительное заявление

"РФ повредила 50% всей энергосистемы Украины": Кулеба сделал неутешительное заявление

08:22 Украина
В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты

В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты

07:54 Мир
Все главные новости

Популярное

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина 15006

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки 10685

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки

Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры 9433

Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры

Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньги 8237

Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньги

Последние новости

09:24

Гороскоп на завтра 3 мая: Козерогам - желание похвастаться, Стрельцам - драма в жизни

09:06

РФ может перебросить две дивизии из Работино на Донбасс: в ISW рассказали об угрозе

09:00

США все еще дают лазейку России, или Как лицензиям Штатов противодействуют удары по НПЗмнение

08:47

Внук Аллы Пугачевой и его жена показали свое "истинное лицо" в США - детали

08:22

"РФ повредила 50% всей энергосистемы Украины": Кулеба сделал неутешительное заявление

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
08:19

Поздравления с Чистым четвергом - искренние слова и восхитительные картинки

07:54

В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты

07:48

"Люди добрые": путинистка Анастасия Волочкова серьезно пострадала на Мальдивах

06:42

Ракетный удар по Одессе: вспыхнул масштабный пожар, пострадали 14 человекФото

Реклама
06:10

Неожиданный визит Столтенберга в Киев: что он означаетмнение

05:24

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

04:42

Пятна исчезнут за 2 минуты: как избавиться от желтых следов на сиденье унитазаВидео

04:30

Миша Кацурин растрогал фанатов фото c Дорофеевой и детьми

04:00

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

03:25

Россияне готовят информационную операцию "21 мая": Жданов сказал, что задумал Путин

02:50

Интрига раскрыта: номер на Евровидение-2024 для Украины поставила мировая звездаВидео

02:20

Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды

01:30

РФ может попытаться "пробить границу": под угрозой город-миллионник – Жданов

00:13

Настя Каменских прокомментировала роман с молочником из клипа "MOLOKO"Видео

01 мая, среда
23:27

Не видели даже самые преданные фанаты: Дима Monatik показал редкие школьные фото

Реклама
23:07

В Украине хотят резко поменять торговлю "б/ушными" авто: что случилось

22:33

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:33

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшиеВидео

22:30

Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность

22:18

Часть переселенцев осталась без пенсий: что произошло и как их восстановить

22:14

В оккупированном Должанске "расцвела бавовна": взорвался грузовик с боеприпасами РФ

22:05

Почему плацдармы на левобережье Херсонщины важны для ВСУмнение

21:21

Роковая ошибка: почему категорически нельзя вешать полотенца на дверцу духовкиВидео

21:00

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

20:34

Военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times

20:27

Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники: что произошло

20:00

Украина и Хорватия сравняли счеты: рейтинг Евровидения-2024 от букмекеров

19:56

Грузия сделала шаг к принятию закона об "иноагентах": В Тбилиси готовятся к протесту

19:27

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточкиВидео

19:24

Украине нужно мобилизовать больше людей в армию: генерал Ходжес назвал причину

19:10

У России есть новая задача по войне в Украинемнение

18:56

Удар России по Одессе: появились фото "замка Кивалова" после прилетаФото

18:53

"Набейте им морду": Лукашенко призвал белорусских спортсменов к насилию на Олимпиаде

18:20

РФ приближается к Часовому Яру: оккупанты форсировали канал в 1 км от города - BILD

18:13

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениямиВидео

Реклама
18:10

Виталий Портников. Россия остается без горючегоВидеоблоги

17:55

Прилетела толстая ракета: ATACMS ударили по полигону россиян в Луганской области

17:53

В Раде хотят обязать украинцев платить долги умерших родственников: что произошло

17:39

Путинистка Лера Кудрявцева покинула РФ - причина

17:18

ВСУ могут "сломать" армию РФ: Жданов назвал два действия, которые обеспечат победу

17:11

Недолго горевала: Ани Лорак нарушила молчание после смерти отца

17:10

Джигурда с женой показали отвратительное видео "любви" в бассейне

17:02

"Что это из него торчит?": парень поймай 1 рыбу и стал миллионером

16:58

Десятки "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР предупредили, чем РФ может бить по Украине

16:51

С раной помогал пострадавшим: юный одессит показал героизм после атаки РФ

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять