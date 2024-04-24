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"Дрончик прилетел, и не один": в РФ после взрывов горит НПЗ

Анна Ярославская
24 апреля 2024, 07:53
Местные жители сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Смоленской области. Также дрон упал в Липецке.
'Дрончик прилетел, и не один': в РФ после взрывов горит НПЗ
"Бавовна" в России 24 апреля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ночью 24 апреля на территории страны-агрессора России прогремели взрывы. РосСМИ пишут об атаке ударных беспилотников. В частности, на территорию города Липецк упал дрон, а в Смоленской области горит нефтебаза.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в Telegram, что дроны пытались атаковать инфраструктуру в промышленной зоне Липецка.

"Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА", - заявил он.

видео дня

Тем временем в Смоленской области загорелась нефтебаза. После атаки беспилотников произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

Пожар в Смоленской области
Пожар в Смоленской области / скриншот
Пожар в Смоленской области
Пожар в Смоленской области / скриншот

"По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщил губернатор области Василий Анохин.

Тем временем в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки дронов. Местные жители сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в районе сел Раздорное и Пригорское в Смоленской области. По их словам, было слышно не менее 4-5 взрывов.

Первый взрыв раздался в 3:15 ночи, в районе нефтяной базы возле деревни Раздорово (около 20 км от Смоленска). Примерно через 15 минут раздался ещë один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырëх утра было слышно ещë несколько громких "хлопков".

"Дрончик прилетел, и не один. Было два взрыва. Большой огонь горит, а там нефтебаза", - рассказала местная жительница.

Смотрите видео - В Россию снова пришла "бавовна":

Скриншот

Также в Сети появились кадры, как утверждается, с места пожара в Воронежской области после атаки дронов.

Подтверждений подлинности видео нет. Но судя по кадрам, атакован НПЗ или нефтехранилище.

Смотрите видео - В РФ горит НПЗ в Воронежской области:

В РФ - пожар после атаки дронов
В РФ - пожар после атаки дронов / скриншот

Тем временем в Миноброны страны-агрессора РФ заявили, что за ночь уничтожены 8 украинских беспилотников : три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области.

Губернатор же Воронежской области утверждает, что над регионом уничтожены 4 БПЛА.

Атаки на российские НПЗ

США просили Украину воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России еще в феврале 2024 года. The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, как вице-президент Камала Харрис встречалась с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта "конфиденциальная" просьба, по словам собеседников журналистов, очень разозлила украинского президента.

В апреле 2024 министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя". По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что удары беспилотниками глубоко внутри территории страны-агрессора РФ являются частью стратегии по вынуждению Кремля отказаться от нападения на Украину. Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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