Удары Украины по НПЗ России: в США назвали причину, почему они против

Министр обороны США заявил, что такие удары "могут иметь косвенные последствия для глобальной энергетической ситуации".

https://glavred.info/ukraine/udary-ukrainy-po-npz-rossii-v-ssha-nazvali-prichinu-pochemu-oni-protiv-10556678.html Ссылка скопирована

В США сказали, почему они против ударов по НПЗ РФ/ коллаж: Главред, фото: defense.gov, Telegram

В США заявляют, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России могут повлиять на мировой энергетический рынок.

Такое заявление сделал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, пишет Bloomberg. По его мнению, Украина должна была бы сосредоточиться на военных целях.

В издании пишут, что поскольку ситуация на поле боя ухудшалась в минувшие недели, то Украина всё чаще наносила удары глубоко в пределах территории страны-агрессора России, в том числе по инфраструктуре. Отмечается, что таким образом Украинское государство пыталось сократить поставки топлива российским оккупантам, а также сократить доходы от экспорта, который Москва использует для финансирования войны.

видео дня

Однако американский министр обороны раскритиковал такие удары и отметил, что это может повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

"Эти атаки могут иметь косвенные последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут непосредственно повлиять на текущие бои", - сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам во вторник, 9 апреля.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Удары по НПЗ в России - какая реакция Запада

Ранее в США удивили позицией относительно ударов по НПЗ РФ. В Госдепе США отреагировали на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Там отметили, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не стимулировать украинские силы атаковать за пределами своих границ, отметил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал представитель Госдепа.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил на осуждение Запада ударов по российским НПЗ. Он заявил, что международные организации могут осуждать удары по территориям РФ после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер после ударов по НПЗ в России назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить. Путину всё сходит с рук, внутри России не чувствуют войну, поэтому Украина должна продолжать осуществлять удары по НПЗ на территории РФ, считает Волкер.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред