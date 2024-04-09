Бои за Роботино: в ВСУ отреагировали на информацию о прорыве оккупантов

Российские оккупанты смогли прорваться в населенный пункт Роботино Запорожской области. Продолжаются бои в самом населенном пункте. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
По его словам, линия фронте в районе населенного пункта Вербовое также сдвинулась в пользу противника.
"Враг понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ", - отметил Лышенко.видео дня
Он добавляет, что россияне шаг за шагом продвигаются активно применяя авиацию.
"Сначала россияне сбрасывают КАБы, которые бьют по опорным пунктам и точкам обороны ВСУ, которые приближены к зоне боевых действий. Или, которые расположены на линии разграничения", - сказал он.
Депутат облсовета отмечает, что после авиаудара россияне начинают мощную уартподготовку по тем же целям.
"Затем небольшие группы, иногда по 2-3 человека, пытаются продвинуться как можно дальше от своих позиций и начать окапываться, чтобы обеспечить себе позиции. То есть продвигаясь на 100-200 метров они фиксируются, закапываются, а затем их действия повторяются. И так, шаг за шагом, по 100 метров россияне уже зашли в Роботино", - добавил Лышенко.
В то же время, Силы обороны Юга отреагировали на заявление депутата Запорожского областного совета Сергея Лышенко и отметили, что его информация о закреплении российских войск в Работино не соответствует действительности.
"В зоне ответственности 65 ОМБр, которая обороняет населенный пункт Работино, действительно происходят регулярные столкновения с ДРГ противника, которые заходят в село и пытаются там закрепиться. Но успеха оккупанты не имеют", - отмечают в ВСУ.
Кроме того, в 65-й отдельной механизированной бригаде отметили, что атаки противника подразделения отбивают артиллерией еще на подступах к Роботино, а разрозненные группы оккупантов бойцы 65 бригады и смежных подразделений уничтожают ударными дронами и минометными расчетами
"Сегодня этот населенный пункт удерживают бойцы Сил обороны Украины. Так что враг его не контролирует", - говорится в сообщении.
Что известно о селе Роботино?
Роботино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно расположено в 20 км от города Токмак. В начале марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село во время контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.
Бои на Юге Украины - наступление РФ на Запорожье
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины в районе Роботино Запорожской области получили подкрепление от 141-й пехотной бригады - одного из самых современных боевых формирований страны.
Как говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны, российские оккупационные войска возможно захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Роботино в Запорожской области.
Бойцы 65-й бригады Вооруженных сил Украины рассказали о проблемах, которые возникли во время летнего контрнаступления в Запорожской области. По их словам, командование или имело недостаточную разведку, или не оценило, сколько там российских военных.
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