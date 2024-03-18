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Оккупанты захватили населенный пункт на Запорожье - ISW

Анна Ярославская
18 марта 2024, 09:15
В МО РФ утверждают, что подразделения российской 35 общевойсковой армии захватили Мирное после того, как оттеснили украинские силы от населенного пункта.
ВСУ, карта
Оккупанты продвигаются между Роботиным и Вербовым / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, deepstatemap

Российские оккупационные войска захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Работино в Запорожской области. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны, которые ссылаются на заявление российского Министерства обороны.

В МО РФ утверждают, что подразделения российской 35 общевойсковой армии захватили Мирное после того, как оттеснили украинские силы от населенного пункта, передает ISW.

Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.

видео дня

Аналитики DeepState говорят, что сейчас продолжаются боевые действия возле Работино. Оккупанты продвинулись возле Вербового.

Запорожская область - карта DeepState
Запорожская область - карта DeepState

Такое же продвижение, по данным ISW, фиксируют и российские обозреватели.

"Сложная ситуация с продвижением врага между Работиным и Вербовым сохраняется", - констатировал в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

В Генштабе ВСУ утром 18 января сообщили, что на Ореховском направлении враг семь раз атаковал позиции защитников Украины в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Село Мирное на Запорожье

Мирное — село в Ореховском районе Запорожской области Украины. Является административным центром Мирненского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты. По данным всеукраинской переписи 2001 года. население села составляло 872 человека, пишет Википедия.
Мирное находится на расстоянии в 3 км от села Долинка и в 4 км от села Степовое. В 20 км от села расположен районный центр - город Орехов.
Село основано в 1928 году как хутор Ясан, который в 1945 году был переименован в Мирное.

Что происходит на фронте - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил район операции на направлении, где противник проводит активные боевые действия. В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Работино. В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что оккупанты уже третьи сутки подряд пытаются атаковать украинские позиции без привлечения техники на Авдеевском направлении.

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупационные войска за сутки дважды пытали штурмовать позиции украинских защитников. Попытки врага не были удачными. об этом 17 марта сообщили Силы обороны юга Украины.

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