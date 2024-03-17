'Третьи сутки атакуют без техники': офицер ВСУ раскрыл ситуацию под Авдеевкой

Российские оккупанты ежедневно штурмуют позиции украинских военных небольшими группами.

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ВСУ сдерживают наступление россиян на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что оккупанты уже третьи сутки подряд пытаются атаковать украинские позиции без привлечения техники на Авдеевском направлении.

"Оккупанты постоянно пытаются продвигаться. Ежедневно они штурмуют наши позиции небольшими группами. Больше они осуществляют пехотные штурмы. Тяжелую бронетехнику не привлекают для атак уже трое суток подряд. Все из-за погодных условий, а также и то, что мы успели подготовить минные заграждения. Мы тоже успели построить оборонительные позиции, что позволяет лучше сдерживать врага", - рассказал Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо".

По словам офицера, оккупанты начали штурмовать позиции Сил обороны ночью.

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"Пытаются продвигаться на наши позиции постоянно. Уже второй раз за последнюю неделю они атакуют ночью. Атакуют применяя устаревшую технику. Они расконсервируют технику, которая хранилась десятилетиями и из трех единиц делают одну. Что касается пехоты, то у них ничего не меняется. Группы из 4-5 оккупантов идут на штурм, среди них избирается старший и если группа не захватила позицию - это расстрел", - добавил он.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ может перейти в новое масштабное наступление. В ВСУ оценили угрозу нового масштабного наступления РФ по линии фронта и отметили, что планы врага напрямую зависят от внутренней ситуации в России. Сейчас враг занят перегруппировкой и пополнением запасов.

Боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой, российская техника идет на прорыв. Военный Вадим Мазевич отметил, что россияне сохраняют пятикратное преимущество в артиллерии на Авдеевском направлении и проводят штурмовые операции с применение техники.

ВСУ заставили оккупантов отступить на юге. В ходе боевых действий украинские войска нанесли существенные потери противнику, заставив его отступить на исходные позиции. В результате боев было нейтрализовано 117 оккупантов.

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