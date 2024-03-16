УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

Юрий Берендий
16 марта 2024, 11:38
В ВСУ оценили угрозу нового масштабного наступления РФ по линии фронта и отметили, что планы врага напрямую зависят от внутренней ситуации в России.
РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс
В ВСУ оценили угрозу нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Вооруженные силы Российской Федерации не отказались от своих планов и продолжают осуществлять наступательные операции на фронте. Сейчас враг осуществляет перегруппировку для дальнейшего продолжения боевых действий. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Относительно того, что россияне готовятся к новому наступлению - они еще не закончили наступательные действия, которые сейчас есть. Сейчас происходит определенная перегруппировка. Возможно, это какая-то остановка. Она не по причине того, что у россиян изменились планы или замыслы", - указывает он.

Иван Тимочко объяснил, что прекращение боевых действий связано преимущественно с технологическими аспектами, а не с техническими. Это означает, что враг занят перегруппировкой и пополнением запасов в пределах линии фронта или в тылу. Работа, которую украинские военные ведут в глубоком тылу врага не менее важна, чем уничтожение врага непосредственно по линии фронта.

видео дня

"Будут ли они готовиться - важнее говорить о том, будем ли мы готовы за месяц-два-три, чтобы не дать им осуществить свои замыслы", - подчеркнул военнослужащий.

Тимочко отметил, что успех любых планов или нового наступления России может быть определен внутренними факторами в самой России, такими как общественное сопротивление против мобилизации.

"Это нежелание служить. Будем видеть, как будет происходить процесс уничтожения нефтеперерабатывающих станций в России - если оно не напрямую влияет на линию фронта, уменьшение или увеличение боев, то влияет на бюджетную составляющую России. Здесь много моментов. Можно будет оценивать ситуацию после того, как Путин себя переизберет", - отметил военный.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы готовятся к новому наступлению летом 2024 года. Аналитики Института изучения войны отмечают, что весной россияне планируют дестабилизировать украинские оборонительные позиции.

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной: враг поддерживает свои атаки артиллерией различных калибров, авиацией и бомбовыми ударами, сообщил командир Батальонно-тактической группы 4 бригады оперативного назначения НГУ полковник Сергей Сидорин.

Наступление врага на Авдеевском направлении было замедлено украинскими защитниками, но стабилизировать ситуацию пока не удается, рассказал командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:37 Мир
РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

11:38 Украина
РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

09:27 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю 11961

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу 5768

Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу

Медсестра из хосписа рассказала, как за несколько мгновений до смерти смотрит человек 3564

Медсестра из хосписа рассказала, как за несколько мгновений до смерти смотрит человек

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома 3186

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома

Последние новости

12:39

Греция может передать Украине ЗРК С-300 после ударов РФ по Одессе - СМИ

12:37

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:03

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

12:00

Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

11:38

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
11:33

Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт - Подоляк

10:59

Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения

10:27

На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

10:04

За несколько дней до свадьбы: на фронте погиб известный кинооператор

Реклама
10:02

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать в День Теплого Алексея

09:27

РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

09:05

Украинцам с 1 апреля перерасчитают пенсии: кому ждать прибавки

08:57

Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

08:42

Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области: вспыхнули пожарыВидео

08:10

Кто укусил Макрона?мнение

08:10

Зачем Россия наращивает интенсивность ударов КАБмнение

08:02

Китайский гороскоп на 17 марта: Кролик - двигайтесь дальше, Дракон - решите свои проблемы

07:52

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": сколько целей сбили силы ПВО

06:58

Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото

06:10

Путин начнет войну: какие страны под угрозой

Реклама
05:55

Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 5 секунд найти цыпленка

05:24

Как отчистить пригоревший утюг: от нагара не останется и следа

04:10

Секрет Голливуда раскрыт: почему киноактеры никогда не прощаются по телефонуВидео

03:40

"Не знаю, как бороться": артист-воин Положинский стал жертвой плана мошенников

03:00

"Никакого диалога": путиниста Киркорова хотят лишить в РФ самого ценного

02:05

РФ нацелилась на захват трех населенных пунктов: полковник назвал направление

01:35

Головоломка на скорость: нужно за 15 секунд найти кошелек в грязной комнате

15 марта, пятница
23:56

В Конотопе прогремел мощный взрыв: россияне ударили по городу ракетой

23:50

"Продолжение будет": в ГУР признались, как взрывы на НПЗ "бьют" по возможностям РФ

22:59

Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus - Der Spiegel

22:43

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

22:13

Он навсегда останется 29-летним: в Одессе ракета убила молодого спасателяФото

22:03

Не знают, что происходит: близкое окружение Кейт Миддлтон потеряло принцессу из вида

21:43

В России скончался звезда "Иронии судьбы" и многих других фильмов

21:27

Заключенные могут "искупить вину на поле боя": что предлагает законопроект

20:27

РФ получит "справедливую реакцию": Зеленский об ударе по ОдессеФото

19:53

Блинкен предупредил Иран о дальнобойных ракетах для РФ: США готовят жесткий ответ

19:50

В Украину врывается шторм: синоптики объявили І уровень опасности

19:41

Венгрия должна "оккупировать Брюссель": Орбан "взорвался" резкими заявлениями о Западе

19:35

Лунный календарь на 16 марта: чем будет наполнен этот день

Реклама
19:30

Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США – WP

19:10

В чем смысл бессмысленных выборов Путинамнение

19:01

РФ усилила обстрел Сумщины: эксперт сказал прямо, что запланировал враг

18:54

В Германии высказались за заморозку войны в Украине: бурная реакция правительства

18:45

"Наша решимость жесткая": Веймарский треугольник принял важные решения для Украины

18:25

Ключевое правило стиля Виктории Бекхэм: как всегда выглядеть шикарноВидео

18:20

Бедность продлится весь год: что нельзя делать 16 марта - приметы

18:17

Путин отчитался о боях в двух областях России и нажаловался на Украину

17:59

Цинично обвинили ВСУ: россияне жестоко обстреляли "избирательный участок" в Каховке

17:56

Что означает слово "небесник": Авраменко удивил объяснениемВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять