РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

В ВСУ оценили угрозу нового масштабного наступления РФ по линии фронта и отметили, что планы врага напрямую зависят от внутренней ситуации в России.

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В ВСУ оценили угрозу нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Вооруженные силы Российской Федерации не отказались от своих планов и продолжают осуществлять наступательные операции на фронте. Сейчас враг осуществляет перегруппировку для дальнейшего продолжения боевых действий. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Относительно того, что россияне готовятся к новому наступлению - они еще не закончили наступательные действия, которые сейчас есть. Сейчас происходит определенная перегруппировка. Возможно, это какая-то остановка. Она не по причине того, что у россиян изменились планы или замыслы", - указывает он.

Иван Тимочко объяснил, что прекращение боевых действий связано преимущественно с технологическими аспектами, а не с техническими. Это означает, что враг занят перегруппировкой и пополнением запасов в пределах линии фронта или в тылу. Работа, которую украинские военные ведут в глубоком тылу врага не менее важна, чем уничтожение врага непосредственно по линии фронта.

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"Будут ли они готовиться - важнее говорить о том, будем ли мы готовы за месяц-два-три, чтобы не дать им осуществить свои замыслы", - подчеркнул военнослужащий.

Тимочко отметил, что успех любых планов или нового наступления России может быть определен внутренними факторами в самой России, такими как общественное сопротивление против мобилизации.

"Это нежелание служить. Будем видеть, как будет происходить процесс уничтожения нефтеперерабатывающих станций в России - если оно не напрямую влияет на линию фронта, уменьшение или увеличение боев, то влияет на бюджетную составляющую России. Здесь много моментов. Можно будет оценивать ситуацию после того, как Путин себя переизберет", - отметил военный.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы готовятся к новому наступлению летом 2024 года. Аналитики Института изучения войны отмечают, что весной россияне планируют дестабилизировать украинские оборонительные позиции.

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной: враг поддерживает свои атаки артиллерией различных калибров, авиацией и бомбовыми ударами, сообщил командир Батальонно-тактической группы 4 бригады оперативного назначения НГУ полковник Сергей Сидорин.

Наступление врага на Авдеевском направлении было замедлено украинскими защитниками, но стабилизировать ситуацию пока не удается, рассказал командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ ВСУ Дмитрий Кухарчук.

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