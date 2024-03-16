В Украине с 1 апреля нынешнего года бытовой конкретный тариф на электроэнергию не изменится и составит 2,64 грн за кВт*час.

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Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 апреля 2024 года тариф на электроэнергию не изменится и составит 2,64 грн за киловатт-час. При этом фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго покамест о таких планах не сообщают. Госагенство по вопросам энергоэффективности на своем сайте опубликовало советы для украинцев о том, как эффективно потреблять ток.

Как платить меньше за электроэнергию

Основные советы:

Выключайте свет, если никто не находится в комнате;

Использовать энергоэффективные лампочки. Следует установить светодиодные (LED) энергосберегающие лампочки, не содержащие вредных веществ;

Датчики движения – в многоквартирных домах их следует установить в коридорах, подъезде, лестнице и других местах совместного пользования (в частном доме – у дверей и во дворе);

Энергосберегающие бытовые приборы, у которых есть маркировка "А" или "А+". Холодильник такого класса потребит на 30-50% меньше электроэнергии, чем устройство такого же объема марки "В".

Режим ожидания для компьютера уместен, если оставлять его на несколько минут, а не на всю ночь. Следует отключать устройства, которыми никто не пользуется. А еще лучше – выключать вообще штекер из розетки. Это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и убережет устройства от воздействия возможных перепадов электроэнергии. Также можно установить автоматические выключатели.

Нельзя оставлять приборы, работающие от аккумулятора

(например, мобильные телефоны), включенными дольше, чем требуется для полной зарядки аккумулятора.

Используйте СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты – ведь они работают быстро и экономично.

Далее ‒ как говорят чиновники, стоимость электроэнергии до нынешнего уровня подняли летом 2023 года. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, как минимум в ближайшие месяцы (или даже в течение всего года) повышать тариф на свет для населения не будут.

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Что такое Госагенство по вопросам энергоэффективности? Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Держенергоефекти́вности) - центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, альтернативных видов топлива, сообщает "Википедия".



Коммунальные тарифы

Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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