Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения

В Украине с 1 апреля 2024 года тариф на электроэнергию не изменится и составит 2,64 грн за киловатт-час. При этом фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго покамест о таких планах не сообщают. Госагенство по вопросам энергоэффективности на своем сайте опубликовало советы для украинцев о том, как эффективно потреблять ток.
Как платить меньше за электроэнергию
Основные советы:
- Выключайте свет, если никто не находится в комнате;
- Использовать энергоэффективные лампочки. Следует установить светодиодные (LED) энергосберегающие лампочки, не содержащие вредных веществ;
- Датчики движения – в многоквартирных домах их следует установить в коридорах, подъезде, лестнице и других местах совместного пользования (в частном доме – у дверей и во дворе);
- Энергосберегающие бытовые приборы, у которых есть маркировка "А" или "А+". Холодильник такого класса потребит на 30-50% меньше электроэнергии, чем устройство такого же объема марки "В".
- Режим ожидания для компьютера уместен, если оставлять его на несколько минут, а не на всю ночь. Следует отключать устройства, которыми никто не пользуется. А еще лучше – выключать вообще штекер из розетки. Это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и убережет устройства от воздействия возможных перепадов электроэнергии. Также можно установить автоматические выключатели.
- Нельзя оставлять приборы, работающие от аккумулятора
- (например, мобильные телефоны), включенными дольше, чем требуется для полной зарядки аккумулятора.
- Используйте СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты – ведь они работают быстро и экономично.
Далее ‒ как говорят чиновники, стоимость электроэнергии до нынешнего уровня подняли летом 2023 года. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, как минимум в ближайшие месяцы (или даже в течение всего года) повышать тариф на свет для населения не будут.
Что такое Госагенство по вопросам энергоэффективности?
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Держенергоефекти́вности) - центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, альтернативных видов топлива, сообщает "Википедия".
Коммунальные тарифы
Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.
При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.
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