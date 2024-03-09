Как вдвое в быту снизить затраты на свет: что нужно сделать

Как говорят чиновники, подключение ночного тарифа на электроэнергию бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик.

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Как вдвое в быту снизить затраты на свет? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине тариф на электроэнергию в ближайшее время власти пересматривать не планируют (сейчас он составляет 2,64 грн за киловатт-час). Однако при этом любая семья может в два раза снизить стоимость электроэнергии ‒ и для этого нужно установить двухзонный счетчик, а также потреблять свет в период с 23.00 до 07.00. Такая информация содержится в постановлении Кабмина № 544.

Как говорят чиновники, подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик. Он стоит в диапазоне от 1,6 тысячи до 2,4 тысячи грн.

К примеру, если вы тратите 250 киловатт-час в месяц и половину электроэнергии будете потреблять в ночной период, то сможете экономить 165 грн в месяц, говорят эксперты. То есть уже за 10 месяцев покупка счетчика окупится.

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Кроме того, слухи о вероятном повышении тарифа на свет в Минэнерго регулярно опровергают. Еще несколько недель назад министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что действующая цена зафиксирована до апреля. В апреле будут ориентироваться по ситуации, однако никаких планов изменять цену по состоянию на данный момент нет.

В Минэнерго считают, что новости о повышении тарифов распространяют в том числе и на дестабилизацию ситуации.

"Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", – отметили в ведомстве.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Коммунальные тарифы

Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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