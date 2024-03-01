УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: эксперт рассказал подробности

Алексей Тесля
1 марта 2024, 12:44
Стоимость электроэнергии могут повысить, что автоматически изменит цену обслуживания многоквартирных домов, говорит Олег Попенко.
Свет, тарифы
В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине могут повысить цены на электроэнергию для населения, рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Министерство энергетики рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. С таким утверждением он выступил в эфире "Новини.LIVE".

"Минэнерго активно рассматривает решение по поднятию тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Было предложение сделать это еще осенью прошлого года, но политически не было принято решение. На сегодня вопрос рассматривается, возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию вдвое", – говорит эксперт.

видео дня

С мая или июня стоимость электроэнергии могут повысить до 3,5-4 грн, что автоматически изменит стоимость обслуживания многоквартирных домов на 10-15%, пояснил он.

Собеседник уточнил, что тем самым вырастет и стоимость газа, а также поднимутся тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

Он отметил, что в 2023 году НАК "Нафтогазе" и в Минэнерго рассматривали поднятие тарифа на газ. Изучается вопрос повышения до 9-9,5 грн за кубометр.

Кто такой Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Коммунальные тарифы

Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
коммуналка тарифы на электроэнергию
Реклама

Главное за день

ВСУ восстанавливают позиции у Авдеевки: бригадный генерал раскрыл детали боев

ВСУ восстанавливают позиции у Авдеевки: бригадный генерал раскрыл детали боев

13:48 Украина
"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

13:33 Политика
Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр: в ВСУ раскрыли опасности на фронте

Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр: в ВСУ раскрыли опасности на фронте

12:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Король Чарльз больше не увидит своих внуков: что произошло 6567

Король Чарльз больше не увидит своих внуков: что произошло

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу 5297

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

Оборона Киева может не выдержать : чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg 2949

"Оборона Киева может не выдержать": чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg

В Приднестровье сепары таки учудили 2904

В Приднестровье сепары таки учудили

Последние новости

13:48

ВСУ восстанавливают позиции у Авдеевки: бригадный генерал раскрыл детали боев

13:45

Ведущая жестко ответила Олегу Скрипке, который считает, что артисты - "далеки от войны"Видео

13:33

"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

13:18

Церковный праздник 2 марта: к чему могут привести ссоры и ругань в этот день

13:11

И вкусно, и полезно: элементарный рецепт суперовощного салата "Щетка"

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
13:09

Россию исключили с конкурса "Мисс Мира": появились детали

12:59

Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр: в ВСУ раскрыли опасности на фронте

12:57

Три знака зодиака переживут трудности в любви в марте: кому не повезет

12:45

Война могла закончиться весной 2022 года: в WSJ раскрыли условия Путина

Реклама
12:44

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: эксперт рассказал подробности

12:43

В Украине после 20-летнего простоя начал работать завод по производству минеральной и питьевой воды Аqua Миргород новости компании

12:11

Влад Росс раскрыл, что необходимо сделать в марте для привлечения успеха

12:05

Ад на Мисс Европа: украинка рассказала, как над ней издевались организаторы и участницы России и БеларусиВидео

11:52

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

11:38

Китайский гороскоп на 2 марта: Кролику - критика, Обезьяне - обаяние

11:37

Последний аргумент Путина, или Как диктатор хочет взять НАТО "на слабо"мнение

11:36

Заявление Макрона об отправке войск НАТО ухудшило ситуацию для Украины — Politico

10:59

Падение Ил-76: в России хотят передать Украине тела "погибших пленных ВСУ"

10:57

За 21 месяц плена потерял 40 кг: пронзительный рассказ бойца ГПСУ взволновал СетьВидео

10:55

Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Реклама
10:39

"Машина разобьется, а в дом прилетит ракета": Росс назвал опасные дни марта 2024Видео

10:39

В Украине обеспокоены новым наступлением РФ: в ISW оценили угрозы на фронте

10:16

Выжидала Россию: инсайдер рассказал, что пообещали предательнице-танцовщице Денисовой

10:01

"Дети страдают": Анна Саливанчук призналась о разводе с мужем-нардепом

09:59

Польша взвинтила поставки продукции из РФ на фоне блокады границы с Украиной – УПФотоВидео

09:46

Когда Рада примет новый закон о мобилизации: нардеп назвал сроки

09:26

Погода в марте: синоптики рассказали, где будет теплее всего в Украине

09:12

Заявление Макрона - сигнал для РФ: как страны НАТО реагируют на российскую угрозумнение

09:10

"Бавовна" в Дзержинске: дроны могли атаковать завод, производящий взрывчатку - СМИВидео

08:52

"Хочет полную капитуляцию Украины": в ISW раскрыли планы Путина о ядерной войне

08:30

Гороскоп на март-2024 от Влада Росса: в каких делах будет фартить в начале весныЭксклюзив

08:21

"Второй фронт": эксперт раскрыл, на какую страну и какими силами РФ готовит нападениеВидео

07:57

Ночью на Полтавщине произошло землетрясение: что известно

07:35

Как много букв M среди N: только гений разгадает загадку за 3 секунды

07:24

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

06:50

Франция передаст ВСУ сотню дронов Delair: когда их отправят в Украину

06:35

Как правильно говорить – "резинка" или "гумка" для волос: языковед удивил ответомВидео

06:10

Почему в НАТО боятся РФ и изо всех сил избегают прямого столкновениямнение

05:30

"Политика Америки": эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в УкраинеВидео

05:00

Как узнать характер по форме ногтей: маникюр расскажет все о человеке

Реклама
04:37

Россияне перебросили в Севастополь очередной БДК

04:15

Девушка Брэда Питта показала публично подарок от актера

03:45

Армия РФ имеет 2 слабых места: эксперт сказал, какие проблемы тормозят оккупантовВидео

03:15

Екатерина Тышкевич поделилась очаровательными фото с мужем

02:47

Засор исчезнет за 5 минут без использования вантуза: сантехник раскрыл секрет

02:24

Для чего нужен режим полета в телефоне: особенности, о которых знают единицы

02:12

Особенно жестяные: почему нельзя ставить открытые банки в холодильник

01:39

"Эйфория сильно навредила": Бадрак оценил риск нового наступления РФ на Харьков

00:38

Гарик Кричевский показал редкое фото 20-летнего сына-красавчика

29 февраля, четверг
23:33

"Разозлила" критика: Шольц назвал новую причину, по которой Украина не получит Taurus

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять