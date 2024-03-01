В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: эксперт рассказал подробности

Стоимость электроэнергии могут повысить, что автоматически изменит цену обслуживания многоквартирных домов, говорит Олег Попенко.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-mogut-povysit-tarify-na-elektroenergiyu-ekspert-rasskazal-podrobnosti-10546448.html Ссылка скопирована

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине могут повысить цены на электроэнергию для населения, рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Министерство энергетики рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. С таким утверждением он выступил в эфире "Новини.LIVE".

"Минэнерго активно рассматривает решение по поднятию тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Было предложение сделать это еще осенью прошлого года, но политически не было принято решение. На сегодня вопрос рассматривается, возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию вдвое", – говорит эксперт.

видео дня

С мая или июня стоимость электроэнергии могут повысить до 3,5-4 грн, что автоматически изменит стоимость обслуживания многоквартирных домов на 10-15%, пояснил он.

Собеседник уточнил, что тем самым вырастет и стоимость газа, а также поднимутся тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

Он отметил, что в 2023 году НАК "Нафтогазе" и в Минэнерго рассматривали поднятие тарифа на газ. Изучается вопрос повышения до 9-9,5 грн за кубометр.

Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Коммунальные тарифы

Напомним, в Украине возросли цены на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.