РФ нацелилась на захват трех населенных пунктов: полковник назвал направление

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, свои атаки враг поддерживает артиллерией разных калибров, авиацией и бомбовыми ударами, рассказал командир Батальонно-тактической группы 4 бригады оперативного назначения НГУ полковник Сергей Сидорин.
"Основные боевые действия проходят в районе населённых пунктов Клещиевка и Андреевка, а также в пределах населенных пунктов Ивановское и Богдановка", - подчеркнул он в эфире Апостроф TV.
Враг активизирует артиллерию и авиацию для того, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, говорит украинский военный.
"Противник постоянно пытается вытеснить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых позиций. Свои действия он поддерживает артиллерией разных калибров по переднему краю, а также применяет авиацию и наносит бомбовые удары по инфраструктуре населенного пункта Часов Яр", - уточнил он.
Полковник НГУ говорит, что враг активно ставит минно-взрывные, невзрывные заграждения и на некоторых направлениях готовится к оборонным действиям. При этом на других направлениях противник малыми группами с использованием техники пытается сблизиться с украинскими подразделениями на дистанцию стрелкового боя и провести атаку.
Сидорин уточняет, что оккупанты также пытаются захватить несколько позиций украинских военных, активно используя артиллерию и FPV-дроны. После этого противник пытается использовать технику для доставки личного состава на поле боя.
"Если противник сосредотачивает свои действия непосредственно на какой-то позиции, ставит своей целью захватить одну-две позиции, по этим позициям наносится артиллерийское влияние, также наносятся удары FPV-дронами, и затем противник пытается использовать технику для доставки личного состава на поле боя", - добавил он.
Кто такой Сергей Сидорин?
Сергей Владимирович Сидорин - украинский военнослужащий, капитан Национальной гвардии Украины, пишет Википедия.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что РФ прорывается на востоке. Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии, говорит главком ВСУ.
Как сообщалось ранее, в результате продолжительных позиционных боев, продолжавшихся 14 марта, российские оккупанты продвинулись в Бердычах, Ясиноватского района Донецкой области. Как свидетельствуют геолокационные кадры, российские войска находились на нескольких улицах в поселке, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.
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