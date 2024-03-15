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Трем бригадам срочно перебросили резервы: РФ прорывается на востоке – Сырский

Алексей Тесля
15 марта 2024, 08:45
Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии, говорит главком ВСУ.
Сырский
Александр Сырский рассказал о ситуации на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, Фото: t.me/s/osirskiy

На Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины в полосах трех бригад, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как написал он в своем Telegram, оккупанты ежедневно бросают в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

По его данным, наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. При этом авиация противника периодически наносит удары КАБ с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

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"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими системами и огонь артиллерии", - пишет украинский военачальник.

Он также уточнил, что организации и обеспечения этих вопросов была посвящена работа, а с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

"Были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения в этом направлении", - добавил Сырский.

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/ Главред

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в результате продолжительных позиционных боев, продолжавшихся 14 марта, российские оккупанты продвинулись в Бердычах, Ясиноватского района Донецкой области. Как свидетельствуют геолокационные кадры, российские войска находились на нескольких улицах в поселке, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Авдеевка ВСУ война на Донбассе Александр Сырский
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