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Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

Алексей Тесля
15 марта 2024, 07:58
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать свои позиции.
Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта
ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В результате продолжительных позиционных боев, продолжавшихся 14 марта, российские оккупанты продвинулись в Бердычах, Ясиноватского района Донецкой области.

Как свидетельствуют геолокационные кадры, российские войска находились на нескольких улицах в поселке, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

При этом бои продолжались на разных направлениях: к северо-западу от Авдеевки возле Бердычей и Новобахмутовки, к западу от Авдеевки возле Орловки, Тоненького и Семеновки; и юго-западнее Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского. Там подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать свои позиции.

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Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к западу от Вербового в Запорожской области, сообщают военные аналитики.

Позиционные бои продолжаются недалеко от Работино и Вербового. Части 429 мотострелкового полка РФ продолжают действовать на Запорожском направлении, добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины Институт изучения войны
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