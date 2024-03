Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

В результате продолжительных позиционных боев, продолжавшихся 14 марта, российские оккупанты продвинулись в Бердычах, Ясиноватского района Донецкой области.

Как свидетельствуют геолокационные кадры, российские войска находились на нескольких улицах в поселке, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

При этом бои продолжались на разных направлениях: к северо-западу от Авдеевки возле Бердычей и Новобахмутовки, к западу от Авдеевки возле Орловки, Тоненького и Семеновки; и юго-западнее Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского. Там подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать свои позиции.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к западу от Вербового в Запорожской области, сообщают военные аналитики.

Позиционные бои продолжаются недалеко от Работино и Вербового. Части 429 мотострелкового полка РФ продолжают действовать на Запорожском направлении, добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.