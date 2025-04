OnlyFans предлагает купить TikTok, но китайское правительство может заблокировать сделку

Кратко о событии:

Количество претендентов на покупку TikTok растет в преддверии истекающего 5 апреля срока для поиска покупателя приложения. К числу потенциальных покупателей присоединились Amazon и консорциум, возглавляемый основателем OnlyFans Тимом Стокли, сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Видео-приложение обязано найти покупателя, не связанного с Китаем, до 5 апреля, иначе приложение может быть заблокировано в США. По данным источников, предложение Amazon не восприняли серьезно. Письмо с предложением было отправлено вице-президенту Дж. Д. Вэнсу и министру торговли Говарду Лутнику.

Это предложение стало частью 11-часового маневра в Вашингтоне по контролю над TikTok. Политики обеих партий выразили обеспокоенность по поводу национальной безопасности из-за связей приложения с Китаем, и в прошлом году был принят закон, обязывающий продать платформу для коротких видео до января.

Ранее Amazon пытался создать аналог TikTok под названием Inspire, но инициатива не получила популярности среди пользователей и была удалена в этом году. Кроме Amazon, инвестиционная компания Blackstone ведет переговоры об участии в консорциуме с Susquehanna International Group и General Atlantic для внесения нового капитала на покупку американской части видео-приложения.

Недавно появилось еще одно интересное объявление - компания Zoop, основанная руководителями OnlyFans, подала заявку на приобретение приложения для коротких роликов в США и сотрудничает с криптовалютным фондом. Однако сам TikTok заявляет, что не планирует продаваться, поскольку китайское правительство может заблокировать такую сделку.

Ранее Главред писал, что крупнейшая площадка для онлайн-торговли Amazon решила выйти на рынок краудфандинга, запустив свою площадку под названием Build It. Там будут выставлены концепты самой компании, которые, при наличии интереса со стороны пользователей, будут выпущены на массовый рынок.

Кроме того, чиновники Вашингтона заявили, что владение TikTok компанией ByteDance делает компанию зависимой от китайского правительства, и Пекин может использовать программу для проведения операций влияния против Соединенных Штатов и сбора данных об американцах.TikTok и владелец ByteDance это отрицают.

Ранее сообщалось, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску.

