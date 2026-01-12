"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океана

Вы узнаете:
- Могилевская покинула Украину ради отдыха с семьей
- Как выглядят дочери певицы
Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих сестричек, отправилась вместе с ними и избранником на отдых за границу. В Instagram она раскрыла, куда направилась с родными, и даже показала лица дочек.
Могилевская выбрала для отпуска с детьми Тенерифе. Певица начала активно делиться моментами их совместного времяпровождения в соцсетях и выложила видео, где запечатлела первые впечатления семьи от океана и новой местности.
"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Пока что нашли детскую площадку и дикий пляж с камнями", — подписала видео Наталья.
На кадрах видно, что даже каменистый пляж вызвал непередаваемые эмоции у дочерей артистки. Мишель и София появляются в видео множество раз со спины, но в одном из кадров певица все-таки дала рассмотреть их лица. Девочки решили попробовать водичку и помочили ноги в океане.
Поклонники остались в восторге от семейного контента Натальи и пожелали ей приятного отдыха в комментариях. Они отметили, что материнство омолодило певицу и она стала выглядеть намного свежее.
"Вам очень идет быть мамой. Вы помолодели на 10 лет. Пусть все будет хорошо в вашей семье"
"Похоже на Тенерифе, прекрасного отдыха вам"
"Сонька кудрявая, как папа. Кажется, что доченьки на вас похожи".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что на концерте российского певца Валерия Меладзе, который ранее не высказывал свою позицию по поводу вторжения России в Украину, произошла массовая драка. Выступление певца повлекло за собой побои, давку и панические атаки.
Также Павел Зибров резко ответил поклонникам, которые обвинили его в игнорировании похорон Народного артиста Украины Степана Гиги. Павла упрекнули в том, что во время прощания со Степаном Гигой он отдыхал в Трускавце.
Вас может заинтересовать:
- "Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвке
- "Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев
- Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до драки
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред