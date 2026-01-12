"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океана

Наталья Могилевская отдыхает с семьей за границей.

Наталья Могилевская с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Могилевская покинула Украину ради отдыха с семьей

Как выглядят дочери певицы

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих сестричек, отправилась вместе с ними и избранником на отдых за границу. В Instagram она раскрыла, куда направилась с родными, и даже показала лица дочек.

Могилевская выбрала для отпуска с детьми Тенерифе. Певица начала активно делиться моментами их совместного времяпровождения в соцсетях и выложила видео, где запечатлела первые впечатления семьи от океана и новой местности.

"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Пока что нашли детскую площадку и дикий пляж с камнями", — подписала видео Наталья.

Где сейчас Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

На кадрах видно, что даже каменистый пляж вызвал непередаваемые эмоции у дочерей артистки. Мишель и София появляются в видео множество раз со спины, но в одном из кадров певица все-таки дала рассмотреть их лица. Девочки решили попробовать водичку и помочили ноги в океане.

Поклонники остались в восторге от семейного контента Натальи и пожелали ей приятного отдыха в комментариях. Они отметили, что материнство омолодило певицу и она стала выглядеть намного свежее.

Как выглядят дочки Натальи Могилевской / скрин из видео

"Вам очень идет быть мамой. Вы помолодели на 10 лет. Пусть все будет хорошо в вашей семье"

"Похоже на Тенерифе, прекрасного отдыха вам"

"Сонька кудрявая, как папа. Кажется, что доченьки на вас похожи".

Ранее Главред сообщал, что на концерте российского певца Валерия Меладзе, который ранее не высказывал свою позицию по поводу вторжения России в Украину, произошла массовая драка. Выступление певца повлекло за собой побои, давку и панические атаки.

Также Павел Зибров резко ответил поклонникам, которые обвинили его в игнорировании похорон Народного артиста Украины Степана Гиги. Павла упрекнули в том, что во время прощания со Степаном Гигой он отдыхал в Трускавце.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

