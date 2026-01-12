Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океана

Кристина Трохимчук
12 января 2026, 13:18
26
Наталья Могилевская отдыхает с семьей за границей.
Наталья Могилевская с дочками
Наталья Могилевская с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Могилевская покинула Украину ради отдыха с семьей
  • Как выглядят дочери певицы

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих сестричек, отправилась вместе с ними и избранником на отдых за границу. В Instagram она раскрыла, куда направилась с родными, и даже показала лица дочек.

Могилевская выбрала для отпуска с детьми Тенерифе. Певица начала активно делиться моментами их совместного времяпровождения в соцсетях и выложила видео, где запечатлела первые впечатления семьи от океана и новой местности.

видео дня

"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Пока что нашли детскую площадку и дикий пляж с камнями", — подписала видео Наталья.

Где сейчас Наталья Могилевская
Где сейчас Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

На кадрах видно, что даже каменистый пляж вызвал непередаваемые эмоции у дочерей артистки. Мишель и София появляются в видео множество раз со спины, но в одном из кадров певица все-таки дала рассмотреть их лица. Девочки решили попробовать водичку и помочили ноги в океане.

Поклонники остались в восторге от семейного контента Натальи и пожелали ей приятного отдыха в комментариях. Они отметили, что материнство омолодило певицу и она стала выглядеть намного свежее.

Как выглядят дочки Натальи Могилевской
Как выглядят дочки Натальи Могилевской / скрин из видео

"Вам очень идет быть мамой. Вы помолодели на 10 лет. Пусть все будет хорошо в вашей семье"

"Похоже на Тенерифе, прекрасного отдыха вам"

"Сонька кудрявая, как папа. Кажется, что доченьки на вас похожи".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на концерте российского певца Валерия Меладзе, который ранее не высказывал свою позицию по поводу вторжения России в Украину, произошла массовая драка. Выступление певца повлекло за собой побои, давку и панические атаки.

Также Павел Зибров резко ответил поклонникам, которые обвинили его в игнорировании похорон Народного артиста Украины Степана Гиги. Павла упрекнули в том, что во время прощания со Степаном Гигой он отдыхал в Трускавце.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:35Украина
Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:37Синоптик
Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

12:25Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Последние новости

13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:25

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахВидео

Трамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - КлочокТрамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - Клочок
12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

Реклама
11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Реклама
09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

08:07

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвкеВидео

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшиеФото

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

Реклама
01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром Кремля

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять