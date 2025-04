Вместо Киева - Москва: расследование журналистов осветило правду.

Журналисты разоблачили замаскированных под украинцев россиян/ Коллаж: Главред

Балетная труппа Ballet of Ukraine гастролировала в Швеции, но оказалось, что она связана с Россией

Расследование выявило финансовые связи с российскими предпринимателями и банкирами

Балетная труппа под названием Ballet of Ukraine в конце декабря прошлого года провела несколько спектаклей "Щелкунчика" в шведских городах. Однако, как оказалось, эта труппа не является украинской организацией, а имеет связи с Россией.

Об этом сообщает шведское издание SVT, журналисты которого провели расследование.

Они проверили указанный на сайте "Балета Украины" киевский адрес, но на этом месте не нашли балетной студии. Вместо этого, оказалось, что букинговая компания труппы Touring Actors размещена на российском сервере, а ее владелец - гражданин РФ, зарегистрированный как предприниматель в Москве. Кроме того, из 14 танцовщиков, указанных на сайте, семеро работают в России.

Пресс-секретарь Национальной оперы Киева, Лана Рокси, отметила, что число балетных компаний, которые заявляют о своей принадлежности к Украине, стало настолько большим, что их уже трудно отследить.

"Они зарабатывают на наших страданиях", - сказала она.

Сейчас подозрения вызывают и финансовые операции: деньги, заработанные от по меньшей мере шести выступлений в Швеции, были переведены на счет швейцарской компании по искусственному интеллекту, владельцем которой является бывший российский банкир.

Еще в 2022 году Национальная опера Украины предупреждала о "балетах-клонах", гастролирующих под фальшивым украинским флагом.

Репертуар и состав труппы Балета Украины оказались идентичными труппе БалетаСанкт-Петербурга. После расследования некоторые шведские театры, где выступала труппа Ballet of Ukraine, уже объявили об изменениях в процедурах бронирования.Это не просто обман, это циничная попытка нажиться на войне и использовать украинскую культуру для российской пропаганды.

