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Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

Ruslan Ivanenko
2 апреля 2025, 20:15
599
Вместо Киева - Москва: расследование журналистов осветило правду.
Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине
Журналисты разоблачили замаскированных под украинцев россиян/ Коллаж: Главред

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Коротко о событии:

  • Балетная труппа Ballet of Ukraine гастролировала в Швеции, но оказалось, что она связана с Россией
  • Расследование выявило финансовые связи с российскими предпринимателями и банкирами

Балетная труппа под названием Ballet of Ukraine в конце декабря прошлого года провела несколько спектаклей "Щелкунчика" в шведских городах. Однако, как оказалось, эта труппа не является украинской организацией, а имеет связи с Россией.

Об этом сообщает шведское издание SVT, журналисты которого провели расследование.

Они проверили указанный на сайте "Балета Украины" киевский адрес, но на этом месте не нашли балетной студии. Вместо этого, оказалось, что букинговая компания труппы Touring Actors размещена на российском сервере, а ее владелец - гражданин РФ, зарегистрированный как предприниматель в Москве. Кроме того, из 14 танцовщиков, указанных на сайте, семеро работают в России.

Пресс-секретарь Национальной оперы Киева, Лана Рокси, отметила, что число балетных компаний, которые заявляют о своей принадлежности к Украине, стало настолько большим, что их уже трудно отследить.

"Они зарабатывают на наших страданиях", - сказала она.

Сейчас подозрения вызывают и финансовые операции: деньги, заработанные от по меньшей мере шести выступлений в Швеции, были переведены на счет швейцарской компании по искусственному интеллекту, владельцем которой является бывший российский банкир.

Еще в 2022 году Национальная опера Украины предупреждала о "балетах-клонах", гастролирующих под фальшивым украинским флагом.

Репертуар и состав труппы Балета Украины оказались идентичными труппе БалетаСанкт-Петербурга. После расследования некоторые шведские театры, где выступала труппа Ballet of Ukraine, уже объявили об изменениях в процедурах бронирования.Это не просто обман, это циничная попытка нажиться на войне и использовать украинскую культуру для российской пропаганды.

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, - это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

Кроме того украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

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Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для нее Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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