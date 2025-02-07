"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

Кратко:
- Волочкова опозорилась своим выступлением
- Что ей написали комментаторы
Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая придумала новое шоу и пытается там танцевать, опозорилась на новом видео.
Кто-то заснял, как балерина по-старчески, тяжело и неповоротливо пытается делать па. Но при этом она сильно сутулится, а ее движения выглядят уставшими и аматорскими. Соответствующим видео поделился пропагандистский ресурс в Instagram.
Волочокова пытается делать па и повороты, но видно, как тяжело ей дается каждое движение и то, что она не держится на ногах.
Комментаторы не заставили себя ждать и стали делать "комплименты". В частности, ее называют бревном, пьяной и несуразной.
"Где тут балет? Ужимки престарелой балерунши", "С ролью бабы яги перепутала", "Горбатая, пьяная, едва стоит", - комментируют они.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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