Следуя лунному календарю стрижек на январь 2026, вы сможете выбрать удачное время для обновления прически, привлечь энергию денег, здоровья и красоты.

Лунный календарь стрижек на январь 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Начало года — подходящее время не только для новых планов, но и для обновления внешности. Многие ориентируются на лунный календарь на январь, чтобы выбрать удачный момент для смены прически. Считается, что фазы Луны влияют на рост волос, их структуру и общее состояние.

Рассказываем, когда можно и нельзя стричься в январе 2026 года, чтобы результат порадовал.

Как Луна влияет на стрижку волос

По астрологическим наблюдениям, волосы лучше растут и становятся крепче, если стричься на растущую Луну. Убывающая Луна, наоборот, замедляет рост — она подходит тем, кто хочет сохранить форму стрижки как можно дольше. В дни новолуния и полнолуния любые манипуляции с волосами считаются нежелательными.

Именно поэтому календарь стрижек на январь помогает заранее спланировать визит к парикмахеру.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Благоприятные дни для стрижек в январе 2026

Согласно лунным фазам, удачными днями для стрижки, подравнивания кончиков и смены образа в январе 2026 года считаются:

4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В эти даты:

волосы быстрее растут;

улучшается их внешний вид;

стрижка дольше держит форму;

процедуры по уходу дают лучший эффект.

Особенно хороши эти дни для тех, кто планирует кардинальные изменения во внешности или хочет укрепить волосы.

Неблагоприятные дни для стрижек в январе 2026

Есть и периоды, когда от похода в салон лучше отказаться. Неблагоприятные дни для стрижек в январе — это время новолуния, полнолуния и нестабильных лунных переходов:

8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января.

В эти даты стрижка может:

плохо ложиться;

привести к ломкости волос;

негативно повлиять на их рост и состояние.

В такие дни лучше ограничиться уходовыми процедурами без ножниц — масками, маслами или массажем кожи головы.

Если вы планируете обновить прическу в начале года, ориентируйтесь на лунный календарь на январь 2026. Благоприятные дни помогут привлечь обновление, а отказ от стрижек в неблагоприятные даты позволит избежать разочарований. Такой подход особенно популярен среди тех, кто верит в влияние Луны на красоту и здоровье.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

