В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

Дарья Пшеничник
20 февраля 2026, 15:51
В Житомире и области в ближайшие дни сохранится зимний характер погоды.
Прогноз погоды в Житомире на выходные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • На выходных в Житомирской области будет морозно, местами со снегом и гололедом
  • В понедельник погода потеплеет, ночной мокрый снег перейдет в дождь

Житомирская область готовится к очередному похолоданию и сложным дорожным условиям. По данным областного центра по гидрометеорологии, в ближайшие три дня регион будет переживать резкие температурные колебания - от 20° мороза до плюсовых значений и дождя. Об этом пишет сайт Житомир.info.

В субботу, 21 февраля, над Житомиром и областью будет небольшая облачность, осадков не ожидается, однако дороги останутся скользкими из-за гололеда. Южный ветер будет слабым, а ночные температуры в городе опустятся до −13…−15°, по области - до −18°, местами даже до −20°. Днем мороз ослабнет, но останется в пределах 0…−5°.

В воскресенье, 22 февраля, небо будет облачным с периодическими прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируют. Гололедица сохранится, а юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с. Температура ночью составит −6…−11°, а днем будет колебаться от легкого минуса до +3°.

Понедельник, 23 февраля, принесет изменение погоды: ночью мокрый снег перейдет в дождь, а днем осадки станут слабее, но полностью не прекратятся. Юго-западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3° до −2°, а днем поднимется до 0…+5°.

Напомним, Главред писал, что в пятницу в Тернопольской области погода будет облачной. Ночью выпадет небольшой снег, но днем существенных осадков не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

Накануне стало известно, что 21 февраля под влиянием очередного циклона в Украине снова ожидаются осадки. Они будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега, а на юго-востоке прогнозируется дождь.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

