В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

В Житомире и области в ближайшие дни сохранится зимний характер погоды.

Прогноз погоды в Житомире на выходные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На выходных в Житомирской области будет морозно, местами со снегом и гололедом

В понедельник погода потеплеет, ночной мокрый снег перейдет в дождь

Житомирская область готовится к очередному похолоданию и сложным дорожным условиям. По данным областного центра по гидрометеорологии, в ближайшие три дня регион будет переживать резкие температурные колебания - от 20° мороза до плюсовых значений и дождя. Об этом пишет сайт Житомир.info.

В субботу, 21 февраля, над Житомиром и областью будет небольшая облачность, осадков не ожидается, однако дороги останутся скользкими из-за гололеда. Южный ветер будет слабым, а ночные температуры в городе опустятся до −13…−15°, по области - до −18°, местами даже до −20°. Днем мороз ослабнет, но останется в пределах 0…−5°.

В воскресенье, 22 февраля, небо будет облачным с периодическими прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируют. Гололедица сохранится, а юго-западный ветер усилится до 5–10 м/с. Температура ночью составит −6…−11°, а днем будет колебаться от легкого минуса до +3°.

Понедельник, 23 февраля, принесет изменение погоды: ночью мокрый снег перейдет в дождь, а днем осадки станут слабее, но полностью не прекратятся. Юго-западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3° до −2°, а днем поднимется до 0…+5°.

