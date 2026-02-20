Укр
Было 39 лет: в РФ умер солист популярный группы

Алена Кюпели
20 февраля 2026, 12:11
На момент смерти молодому исполнителю было всего 39 лет.
В России скончался солист альтернативной группы
В России скончался солист альтернативной группы / Коллаж Главред, фото Медузы

Кратко:

  • От чего скончался артист
  • Что о нем известно

В террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.

Как пишут российские пропагандисты, у музыканта не выдержало сердце после тренировки по боксу.

"Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало", — написала пропагандистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Умер солист группы Shortparis
Умер солист группы Shortparis / Фото Instagram/_shortparis_

О смерти Комягина также сообщила менеджер Shortparis Марина Косухина. "Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время", — рассказала она в соцсетях.

Николай Комягин родился в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идеологом группы.

Ранее Главред сообщал, что российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео.

Ранее также стало известно о том, что популярный американский актер Эрик Дейн скончался в возрасте 53 лет. Дейн стал звездой благодаря роли доктора Марка Слоана, также известного как МакСтими, в сериале "Анатомия Грей". Смерть Дейна произошла через 10 месяцев после того, как он публично объявил о своем диагнозе — боковом амиотрофическом склерозе (БАС), также известном как болезнь Лу Герига.

О группе Shortparis

Shortparis - российский музыкальный коллектив, состоящий из музыкантов из Санкт-Петербурга, стилистически определяющих себя как пост-поп, поп-нуар, авант-поп. Позиционируют себя оппозицией современной музыкальной сцене. Группа основана в 2012 году.

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

