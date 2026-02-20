На момент смерти молодому исполнителю было всего 39 лет.

В России скончался солист альтернативной группы / Коллаж Главред, фото Медузы

В террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.

Как пишут российские пропагандисты, у музыканта не выдержало сердце после тренировки по боксу.

"Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало", — написала пропагандистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Умер солист группы Shortparis / Фото Instagram/_shortparis_

О смерти Комягина также сообщила менеджер Shortparis Марина Косухина. "Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время", — рассказала она в соцсетях.

Николай Комягин родился в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идеологом группы.

О группе Shortparis Shortparis - российский музыкальный коллектив, состоящий из музыкантов из Санкт-Петербурга, стилистически определяющих себя как пост-поп, поп-нуар, авант-поп. Позиционируют себя оппозицией современной музыкальной сцене. Группа основана в 2012 году.

