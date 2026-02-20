Кратко:
В террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.
Как пишут российские пропагандисты, у музыканта не выдержало сердце после тренировки по боксу.
"Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало", — написала пропагандистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
О смерти Комягина также сообщила менеджер Shortparis Марина Косухина. "Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время", — рассказала она в соцсетях.
Николай Комягин родился в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идеологом группы.
О группе Shortparis
Shortparis - российский музыкальный коллектив, состоящий из музыкантов из Санкт-Петербурга, стилистически определяющих себя как пост-поп, поп-нуар, авант-поп. Позиционируют себя оппозицией современной музыкальной сцене. Группа основана в 2012 году.
