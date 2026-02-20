Укр
Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Анна Ярославская
20 февраля 2026, 03:30
Все компоненты легко доступны и найдутся на любой кухне, что делает метод экономичным и экологичным.
Черенок
Даже "палка" даст корни: эффективный рецепт укоренения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем полезен крахмал и лавровый лист для растений
  • Как приготовить натуральный укоренитель из того, что есть под рукой

Как сделать так, чтобы черенок дал корни? Этот вопрос часто задают себе садоводы. Многие не умеют правильно это делать, и у большинства черенки начинают гнить в воде. На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом, которым пользуются профессионалы.

"Буквально всего один день и растение покрывается корнями. Все необходимые ингредиенты найдутся дома. То, что на кухне, лучше покупного", - рассказали на канале.

Отмечается, что этот натуральный настой поможет укоренить абсолютно любое растение, в том числе комнатные цветы (пеларгонию, герань или фикус) и садовые растения (розы и даже виноград).

"Благодаря уникальному составу укоренится даже палка. Всего лишь несколько часов, и уже начнут прорастать первые корни. А уже через день растение можно смело высаживать", - добавила цветовод.

Если вам интересно, можно ли вырастить пион из срезанного цветка, читайте материал: Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способ.

Что добавить в воду, чтобы черенки быстрее дали корни

Садовод поделилась рецептом лаврового настоя. Чтобы его приготовить, понадобится удобная емкость (например, небольшая баночка).

Положите в нее несколько лавровых листьев и залейте 200 мл крутого кипятка.

Раствор должен настаиваться в течение часа, пока вода не остынет и не приобретет желтоватый оттенок, похожий на слабо заваренный черный чай.

Чем полезен лавровый лист для растений:

  • Является природным антисептиком, предотвращающим гниение среза, и мощным стимулятором роста, способствующим образованию корней сразу в нескольких точках.
  • Настой богат микро- и макроэлементами, а также фитонцидами, которые заживляют срез.

В остывший лавровый настой нужно добавить одну чайную ложку крахмала. Тщательно перемешайте раствор до полного растворения крахмала, чтобы не осталось комочков.

Крахмал содержит большое количество полезных микро- и макроэлементов, а также углеводов, которые служат питательной базой и источником энергии для активного роста корней. Он также способствует заживлению среза черенка.

Далее поместите подготовленные черенки в полученный раствор. Буквально уже через 12 часов начинают прорастать первые корни.

После формирования мощной корневой системы растение можно высаживать в грунт.

Смотрите видео - Как сделать так, чтобы черенок дал корни:

Как писал Главред, крепкая и здоровая рассада - залог богатого урожая. Эксперты поделились проверенным рецептом натуральной подкормки, благодаря которой рассада никогда не будет вытягиваться и без досвечивания вырастет жирной и коренастой.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

