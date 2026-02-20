Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Вы узнаете:
Как сделать так, чтобы черенок дал корни? Этот вопрос часто задают себе садоводы. Многие не умеют правильно это делать, и у большинства черенки начинают гнить в воде. На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом, которым пользуются профессионалы.
"Буквально всего один день и растение покрывается корнями. Все необходимые ингредиенты найдутся дома. То, что на кухне, лучше покупного", - рассказали на канале.
Отмечается, что этот натуральный настой поможет укоренить абсолютно любое растение, в том числе комнатные цветы (пеларгонию, герань или фикус) и садовые растения (розы и даже виноград).
"Благодаря уникальному составу укоренится даже палка. Всего лишь несколько часов, и уже начнут прорастать первые корни. А уже через день растение можно смело высаживать", - добавила цветовод.
Что добавить в воду, чтобы черенки быстрее дали корни
Садовод поделилась рецептом лаврового настоя. Чтобы его приготовить, понадобится удобная емкость (например, небольшая баночка).
Положите в нее несколько лавровых листьев и залейте 200 мл крутого кипятка.
Раствор должен настаиваться в течение часа, пока вода не остынет и не приобретет желтоватый оттенок, похожий на слабо заваренный черный чай.
Чем полезен лавровый лист для растений:
- Является природным антисептиком, предотвращающим гниение среза, и мощным стимулятором роста, способствующим образованию корней сразу в нескольких точках.
- Настой богат микро- и макроэлементами, а также фитонцидами, которые заживляют срез.
В остывший лавровый настой нужно добавить одну чайную ложку крахмала. Тщательно перемешайте раствор до полного растворения крахмала, чтобы не осталось комочков.
Крахмал содержит большое количество полезных микро- и макроэлементов, а также углеводов, которые служат питательной базой и источником энергии для активного роста корней. Он также способствует заживлению среза черенка.
Далее поместите подготовленные черенки в полученный раствор. Буквально уже через 12 часов начинают прорастать первые корни.
После формирования мощной корневой системы растение можно высаживать в грунт.
Смотрите видео - Как сделать так, чтобы черенок дал корни:
