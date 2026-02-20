Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Все компоненты легко доступны и найдутся на любой кухне, что делает метод экономичным и экологичным.

Даже "палка" даст корни: эффективный рецепт укоренения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем полезен крахмал и лавровый лист для растений

Как приготовить натуральный укоренитель из того, что есть под рукой

Как сделать так, чтобы черенок дал корни? Этот вопрос часто задают себе садоводы. Многие не умеют правильно это делать, и у большинства черенки начинают гнить в воде. На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились рецептом, которым пользуются профессионалы.

"Буквально всего один день и растение покрывается корнями. Все необходимые ингредиенты найдутся дома. То, что на кухне, лучше покупного", - рассказали на канале.

Отмечается, что этот натуральный настой поможет укоренить абсолютно любое растение, в том числе комнатные цветы (пеларгонию, герань или фикус) и садовые растения (розы и даже виноград).

"Благодаря уникальному составу укоренится даже палка. Всего лишь несколько часов, и уже начнут прорастать первые корни. А уже через день растение можно смело высаживать", - добавила цветовод.

Что добавить в воду, чтобы черенки быстрее дали корни

Садовод поделилась рецептом лаврового настоя. Чтобы его приготовить, понадобится удобная емкость (например, небольшая баночка).

Положите в нее несколько лавровых листьев и залейте 200 мл крутого кипятка.

Раствор должен настаиваться в течение часа, пока вода не остынет и не приобретет желтоватый оттенок, похожий на слабо заваренный черный чай.

Чем полезен лавровый лист для растений:

Является природным антисептиком, предотвращающим гниение среза, и мощным стимулятором роста, способствующим образованию корней сразу в нескольких точках.

Настой богат микро- и макроэлементами, а также фитонцидами, которые заживляют срез.

В остывший лавровый настой нужно добавить одну чайную ложку крахмала. Тщательно перемешайте раствор до полного растворения крахмала, чтобы не осталось комочков.

Крахмал содержит большое количество полезных микро- и макроэлементов, а также углеводов, которые служат питательной базой и источником энергии для активного роста корней. Он также способствует заживлению среза черенка.

Далее поместите подготовленные черенки в полученный раствор. Буквально уже через 12 часов начинают прорастать первые корни.

После формирования мощной корневой системы растение можно высаживать в грунт.

Смотрите видео - Как сделать так, чтобы черенок дал корни:

