Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способ

Настал сезон пионов, и если вы любите эти роскошные цветы, то, возможно, задаете себе вопрос, а можно ли вырастить пион из срезанного цветка?
На самом деле вырастить пион из букета реально, но это не самая простая задача. Самый эффективный способ – черенкование. То есть из срезанных стеблей нужно сжелать черенки и высадить их, чтобы они укоренились.
К слову, знали ли вы, что добавить в почву, чтобы пионы цвели пышно? Детальнее читайте в материале: Почему пионы не цветут так, как ожидалось: эксперты указали на главный нюанс.
Как прорастить срезанные пионы
Итак, вам подарили букет пионов. Как прорастить черенки? Нюансы рассказали в Tik Tok на канале procvetok, который ведут дипломированные авторы-биологи и дают советы по выращиванию различных культур.
"Саженцы пионов стоят огромных денег, а я их получаю абсолютно бесплатно. На рынке покупаю букет пионов и из них делаю бесплатные черенки", - рассказал автор видео.
Что нужно сделать, чтобы прорастить пион из цветка:
1. Над листом делают прямой срез, а снизу - косой. Таким образом, получается черенок длиной 10-15 см.
2. Листья подрезают наполовину, чтобы не так активно испарялась влага.
3. Самое важное, что нужно сделать, чтобы пионы укоренились, это обязательно замочить черенки на сутки в растворе сенной палочки. Это субстрат для защиты почвы и растений от возбудителей грибных и бактериальных заболеваний.
Сенная палочка обеззараживает черенки и улучшает образование корней.
"Если это не сделать, то большинство черенков загниёт", - предупредил садовод.
4. Далее черенки высаживают в литровый горшок с рыхлым грунтом, поливают и сверху накрывают прозрачным пакетом.
5. Вазон нужно поставить в тень под дерево, и через месяц все черенки будут уже с корешками.
"Сделайте так и наслаждайтесь пышным цетением пионов", - добавил садовод.
Смотрите видео - Можно ли вырастить пионы из цветка:
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Ранее Главред писал, как заставить кусты пионов обильно цвести. В частности, флорист развенчала советы из интернета и раскрыла единственный рабочий метод добиться роскошного цветения короля цветов.
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Пионы - история происхождения и значение цветка
Исторической родиной пионов считаются Сибирь, Западный Китай и Монголия. Оттуда пионы со временем перекочевали в Европу.
Первыми как культурное декоративное растение пионы начали выращивать китайцы примерно в пятом веке до нашей эры. Эти цветы занимали почетное место в императорском саду.
Со временем пионы перекочевали в Европу. В 18 веке этот цветок привезли из экспедиции англичане, занимавшиеся поиском новинок для королевского сада. Еще через сто лет первые саженцы появились в Канаде вместе с переселенцами.
В Китае пион считался символ богатства, знатности и благополучия. Согласно повериям, этот цветок способен отгонять злых духов.
Пион считается символом светлой чистой энергии Ян, его принято дарить в качестве пожелания благополучия.
В Древней Греции пионы символизировали долголетие, а само название цветка переводится как "излечивающий" и "целительный".
Подарить пион – означает пожелать благополучия, хорошего здоровья и долголетия. Также букет пионов может стать намеком на нежные чувства.
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