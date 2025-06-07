Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способ

Саженцы пионов стоят довольно дорого, но есть способ получить их абсолютно бесплатно.

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Можно ли вырастить пионы из срезанных цветов? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншо

Настал сезон пионов, и если вы любите эти роскошные цветы, то, возможно, задаете себе вопрос, а можно ли вырастить пион из срезанного цветка?

На самом деле вырастить пион из букета реально, но это не самая простая задача. Самый эффективный способ – черенкование. То есть из срезанных стеблей нужно сжелать черенки и высадить их, чтобы они укоренились.

К слову, знали ли вы, что добавить в почву, чтобы пионы цвели пышно? Детальнее читайте в материале: Почему пионы не цветут так, как ожидалось: эксперты указали на главный нюанс.

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Как прорастить срезанные пионы

Итак, вам подарили букет пионов. Как прорастить черенки? Нюансы рассказали в Tik Tok на канале procvetok, который ведут дипломированные авторы-биологи и дают советы по выращиванию различных культур.

"Саженцы пионов стоят огромных денег, а я их получаю абсолютно бесплатно. На рынке покупаю букет пионов и из них делаю бесплатные черенки", - рассказал автор видео.

Что нужно сделать, чтобы прорастить пион из цветка:

1. Над листом делают прямой срез, а снизу - косой. Таким образом, получается черенок длиной 10-15 см.

2. Листья подрезают наполовину, чтобы не так активно испарялась влага.

3. Самое важное, что нужно сделать, чтобы пионы укоренились, это обязательно замочить черенки на сутки в растворе сенной палочки. Это субстрат для защиты почвы и растений от возбудителей грибных и бактериальных заболеваний.

Сенная палочка обеззараживает черенки и улучшает образование корней.

"Если это не сделать, то большинство черенков загниёт", - предупредил садовод.

4. Далее черенки высаживают в литровый горшок с рыхлым грунтом, поливают и сверху накрывают прозрачным пакетом.

5. Вазон нужно поставить в тень под дерево, и через месяц все черенки будут уже с корешками.

"Сделайте так и наслаждайтесь пышным цетением пионов", - добавил садовод.

Смотрите видео - Можно ли вырастить пионы из цветка:

Ранее Главред писал, как заставить кусты пионов обильно цвести. В частности, флорист развенчала советы из интернета и раскрыла единственный рабочий метод добиться роскошного цветения короля цветов.

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Пионы - история происхождения и значение цветка Исторической родиной пионов считаются Сибирь, Западный Китай и Монголия. Оттуда пионы со временем перекочевали в Европу. Первыми как культурное декоративное растение пионы начали выращивать китайцы примерно в пятом веке до нашей эры. Эти цветы занимали почетное место в императорском саду. Со временем пионы перекочевали в Европу. В 18 веке этот цветок привезли из экспедиции англичане, занимавшиеся поиском новинок для королевского сада. Еще через сто лет первые саженцы появились в Канаде вместе с переселенцами. В Китае пион считался символ богатства, знатности и благополучия. Согласно повериям, этот цветок способен отгонять злых духов. Пион считается символом светлой чистой энергии Ян, его принято дарить в качестве пожелания благополучия. В Древней Греции пионы символизировали долголетие, а само название цветка переводится как "излечивающий" и "целительный". Подарить пион – означает пожелать благополучия, хорошего здоровья и долголетия. Также букет пионов может стать намеком на нежные чувства.

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