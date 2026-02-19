Амбиции против реальности: как Путин загнал себя в тупик войны – The Economist

Военные успехи России остаются минимальными, а попытки давления на Украину не приносят ожидаемых результатов.

Кремль наращивает военные ресурсы, однако расходы все больше истощают бюджет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Россия за четыре года завоевала минимальные территории в Украине

Численность преимущество РФ не реализуется из-за эффективности украинских дронов

Потери российских войск превышают пополнение новобранцами

Российский диктатор оказался в ловушке собственных амбиций в Украине. Из-за истощения экономики он не может продолжать войну, но и не готов соглашаться на мир без хотя бы частичной "победы". Об этом пишет The Economist.

"Многие люди ожидают, что мирные переговоры дадут ему выход, поскольку президент Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию. На самом деле, этот путь становится менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри России будут угрожать экономической и политической нестабильностью, разрушив планы господина Путина быть причисленным к величайшим царям истории", – отмечают авторы. видео дня

Минимальные достижения на фронте

Издание отмечает, что за четыре года Россия завоевала минимальные территории, если сравнивать с достижениями СССР во Второй мировой войне. На фронте ситуация мало меняется, а численное преимущество России не реализуется из-за эффективности украинских дронов, которые делают невозможным массированное сосредоточение сил для прорыва.

При этом потери России в последнее время превышают пополнение, а из-за отсутствия классической мобилизации Кремль вынужден покупать рекрутов за большие деньги. Экономика страны в то же время находится под давлением: падают доходы от нефти, растет государственный долг, а гражданский сектор переживает кризис.

Ловушка для Путина

"Его самая большая надежда может заключаться в том, что Украина, которая сама страдает от серьезной нехватки человеческих ресурсов и оборудования, погрузится в политический кризис или останется без бойцов и оружия раньше, чем это произойдет с Россией. Однако ставка Путина на крах Украины была проигрышной в течение последних четырех лет, и шансы уменьшаются", – отмечает The Economist.

Издание добавляет, что сейчас около 8% ВВП России приходится на военное производство. Прекращение войны может дестабилизировать экономику, а сотни тысяч солдат, которые вернутся с фронта, будут нуждаться в работе. Отсутствие очевидной победы после лет изнурительной войны с большими потерями может вызвать общественное недовольство и угрозу власти Путина.

"Путин не может отказаться от войны, но цена ее продолжения растет. Если его попытки создать больше боевых сил только еще больше опустошат Россию, это может привести к кризису. Если этого не произойдет, Украина и Россия окажутся в ловушке конфликта", — заключает The Economist.

Возможно ли завершение войны РФ против Украины в 2026 году — мнение эксперта

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что окончание войны России против Украины в 2026 году маловероятно. По его мнению, Кремль не заинтересован в настоящем мирном урегулировании и продолжает нынешнюю политику без риска для себя.

"Отсутствие серьезных рычагов влияния позволяет Москве продолжать нынешнюю политику", — отмечает эксперт. Годжес подчеркивает, что без мощного внешнего давления Россия вряд ли согласится на прекращение огня или компромиссные договоренности.

Он также сомневается в достаточности действий администрации Дональда Трампа, которая, по его словам, не оказывает должного давления на Кремль. К тому же, позицию европейских стран российское руководство не считает влиятельной, что дополнительно уменьшает шансы на быстрое достижение мира.

Мирные переговоры в Женеве – что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

