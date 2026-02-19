В США скончался молодой 25-летней рэппер

В США сообщили о смерти популярного молодого рэппера.

https://glavred.info/starnews/v-ssha-skonchalsya-molodoy-25-letney-repper-10742135.html Ссылка скопирована

В США скончался молодой рэппер / Коллаж Главред, фото Instagram/lilpoppa

Кратко:

Что сообщила полиция о смерти артиста

Какие подробности известны

Американский рэпер Лил Поппа из США, скончался в среду в возрасте 25 лет, всего через несколько дней после выпуска нового трека.

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Фултон в Джорджии сообщил, что 25-летний артист был объявлен мертвым в среду в 11:23 утра. Причина смерти пока не разглашается. Об этом пишет Page Six.

видео дня

По данным издания, Лил Поппа — настоящее имя которого Джанарниус Майкел Уилер — должен был выступить в Новом Орлеане в марте.

Умер американский рэппер Поппа / Фото Instagram/lilpoppa

В пятницу он выпустил свой новый трек "Out Of Town Bae", в тот же день опубликовав музыкальное видео в своем аккаунте в Instagram. Он наиболее известен своим синглом "Love & War".

Артист был подписан на лейбл Yo Gotti’s Collective Music Group и мог похвастаться дискографией, включающей более 10 полноформатных альбомов и проектов. Его последний альбом, "Almost Normal Again", вышел в августе 2025 года.

В интервью Audiomack в 2021 году рэпер размышлял о том, как его карьера повлияла на поклонников. "Многие говорят мне, что я помог им пережить самые трудные времена", — поделился он тогда.

Причины смерти пока не раскрываются / Фото Instagram/lilpoppa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее также предательница Украины и певица Любовь Успенская сообщила о том, что не может забыть конфликт с дочерью, который случился с ней 6 лет тому назад.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лил Поппа Лил Поппа - Джанариоус Майкел Уилер (родился 3 августа 1994 года), известный под псевдонимом Lil Poppa, — американский рэпер и певец из Джексонвилла, штат Флорида, подписавший контракт с Collective Music Group, звукозаписывающим лейблом, основанным рэпером Йо Готти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред