"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

Анна Ярославская
19 февраля 2026, 10:51
Кремль не готов отказаться от войны, считает канцлер Германии.
Главные тезисы Мерца:

  • Завершить войну переговорами практически невозможно
  • Гуманитарные и рациональные аргументы не повлияют на Путина
  • Цель Европы — ослабить военные возможности РФ и ограничить финансирование войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит шансов на завершение российско-украинской войны путем переговоров.

По его словам, "умные и гуманитарные аргументы не убедят Путина, и это горькая правда".

"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы", - цитирует Мерца Spiegel.

"Поэтому целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане", - добавил канцлер Германии.

При этом Мерц считает "практически невозможным" возобновление нормальных отношений с Путиным.

"Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, свирепый террор, у меня мало надежды", – сказал он.

По мнению Мерца, Кремль не может обойтись без войны в ближайшем будущем.

"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - сказал канцлер.

Мирные переговоры в Женеве - что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Эксперт раскрыл сценарий завершения войны в Украине

Соединенные Штаты имеют реальные рычаги влияния на Россию для принуждения ее к уступкам. В то же время решающим фактором остается не только потенциал этих механизмов, но и политическая готовность американского руководства применить их в полном объеме. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, во второй половине года РФ может столкнуться с глубокими системными проблемами, с которыми власть не справится, потому что экономика может терять управляемость.

"С этой точки зрения экономическое давление на Россию сегодня преобладает над определенными силовыми факторами. Именно эти проблемы сделали экономический блок центральной темой в переговорах", - сказал Жовтенко.

"На самом деле, чем дальше, тем Трампу будет легче обрушить российскую экономику. Единственный вопрос – для этого в Овальном кабинете должно быть принято соответствующее политическое решение. И тогда американцы, имея влияние на ключевые болевые точки российской экономики, могут, в случае постановки такой цели, добиться согласия России к лету – на условиях Соединенных Штатов, Украины и Европы. Более того, это можно сделать даже не к лету, а где-то в конце весны", – добавил эксперт.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

