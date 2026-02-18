"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

Левитт сообщила, что трехсторонние переговоры в Женеве принесли значительный прогресс и согласовали дальнейшие шаги.

Трамп подчеркивает несправедливость войны / коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_mo, скриншот

О главном:

Трамп считает войну несправедливой для украинцев и американцев

США продолжают поддерживать Украину поставками оружия НАТО

Следующий раунд переговоров запланирован на ближайшее время

17–18 февраля в Женеве состоялся новый раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, в ходе которого обе стороны продемонстрировали "значительный прогресс".

Об этом на брифинге 18 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт:

"Буквально вчера состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Обе стороны достигли значительного прогресса. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим лидерам и продолжить совместную работу над мирным соглашением".

Левитт отметила, что в будущем планируется еще один раунд переговоров.

Позиция Трампа по войне

По ее словам, президент США Дональд Трамп считает ситуацию несправедливой не только для украинцев и россиян, но и для американцев:

"Президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые потеряли жизнь, но и для американского народа и американских налогоплательщиков, которые оплачивали эти военные усилия, прежде чем Трамп положил им конец. И я хотела бы напомнить всем в мире, что США до сих пор продают оружие НАТО, которое затем отправляется в Украину для защиты их свободы".

Левитт также подчеркнула: "Это президент мира. Огромное количество времени и энергии, чтобы завершить эту войну".

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Будут ли США давить на Россию для завершения войны

Существенных изменений в подходе США к возможному завершению войны в Украине в ближайшее время ожидать не стоит. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По его словам, позиция Вашингтона, вероятно, будет оставаться близкой к той, которую ранее очертил Марко Рубио. Соединенные Штаты продолжают работать над дипломатическим процессом, прилагают усилия и рассчитывают на достижение определенного результата.

В то же время эксперт подчеркнул:

"Но переходить к режиму реального жесткого давления на Россию Соединенные Штаты пока не готовы".

Рейтерович считает, что нынешняя стратегия США сосредоточена скорее на сохранении переговорного процесса, чем на резком усилении влияния на Москву.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российская делегация на переговорах в Женеве не изменила первоочередных требований для урегулирования войны РФ против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Кроме того, подводя итоги трехсторонних переговоров в Женеве, глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что дискуссия б

Напомним, что российская сторона пытается сорвать ранее достигнутый в Абу-Даби прогресс, в частности в вопросах военно-политического характера. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

О персоне: Кэролайн Левитт Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) — американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. До назначения на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

