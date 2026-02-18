Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

Руслан Иваненко
18 февраля 2026, 18:59
42
Украинские чиновники осудили решение МПК и заявили о своей позиции.
Олимпийские игры
Олимпиада / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/milanocortina2026, instagram.com/ukraineparadeaflympic

Кратко:

  • Украина бойкотирует Паралимпийские игры в Италии из-за участия РФ и Беларуси
  • Шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут выступать под своими флагами
  • Это первый случай поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года

Представители правительства Украины не будут участвовать в Паралимпийских играх в Италии из-за решения Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами.

Заявление министра молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил:

видео дня

"Украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады".

Он добавил, что Украина будет благодарна чиновникам других стран, которые также проигнорируют официальные мероприятия.

Критика МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил:

"Разрешение поднимать национальные флаги РФ и Беларуси на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, неправильно как с моральной, так и с политической точки зрения". "Национальные флаги и гимны этих стран представляют режимы, которые осуществляют агрессию и используют спорт как оружие для пропаганды. Предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план".

Сибига также сообщил, что поручил украинским послам провести переговоры с правительственными чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, если решение МОК не будет отменено.

Позиция Международного олимпийского комитета

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил AFP и SID, что ограниченное количество спортсменов из России и Беларуси сможет выступать под своими национальными флагами, имея "такое же отношение, как и представители любой другой страны".

Европейская реакция

Европейский комиссар по вопросам молодежи и спорта Глен Микалеф также выразил намерение бойкотировать церемонию открытия:

"Пока продолжается захватническая война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформы, которые неразрывно связаны с этим конфликтом".

По информации МПК, на Зимних Паралимпийских играх 2026 года выступят шесть российских и четыре белорусских спортсмена под национальными флагами. Это первый случай поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года.

Олимпиада-2026 - новости по теме

Ранее Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026, которая проходит в Италии. Об этом он лично заявил в комментарии Суспильному.

Напомним, что третьему украинскому спортсмену на Олимпиаде-2026 запретили использовать личный шлем. На этот раз претензию получил шорттрекист Олег Гандей.

Читайте также:

О личности: Андрей Сибига

Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

19:18Украина
Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:21Война
Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

18:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоров

Последние новости

19:33

Как понять, что кот несчастен — ветеринар раскрыла десять малоизвестных признаков

19:31

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

19:18

Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

19:10

Как два государства-спонсора терроризма демонстрируют единствомнение

18:59

"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
18:53

Актриса-путинистка из "Интернов" ошарашила своим тощим видом: исхудала на 20 кг

18:33

Ломает россиянам язык: какое уникальное украинское слово не имеет аналогов в других языках

18:21

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:01

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

Реклама
17:40

Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

17:30

Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

17:25

Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

17:07

Честная мобилизация: в Украине создано движение против активистов и мажоров, забронированных через разные схемы

16:32

США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

16:31

Как превратить любую сковороду в антипригарную: старый проверенный лайфхак

16:17

Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

16:15

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:08

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феноменаВидео

15:53

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

Реклама
15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

13:33

Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразилаВидео

13:32

Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлениемВидео

13:28

Тайна королевских садовников раскрыта: одна простая работа в саду меняет всёВидео

13:17

Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

13:05

Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

Реклама
12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять