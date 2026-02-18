"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

Украинские чиновники осудили решение МПК и заявили о своей позиции.

Олимпиада / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/milanocortina2026, instagram.com/ukraineparadeaflympic

Кратко:

Украина бойкотирует Паралимпийские игры в Италии из-за участия РФ и Беларуси

Шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут выступать под своими флагами

Это первый случай поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года

Представители правительства Украины не будут участвовать в Паралимпийских играх в Италии из-за решения Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами.

Заявление министра молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил:

"Украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады".

Он добавил, что Украина будет благодарна чиновникам других стран, которые также проигнорируют официальные мероприятия.

Критика МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил:

"Разрешение поднимать национальные флаги РФ и Беларуси на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, неправильно как с моральной, так и с политической точки зрения". "Национальные флаги и гимны этих стран представляют режимы, которые осуществляют агрессию и используют спорт как оружие для пропаганды. Предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план".

Сибига также сообщил, что поручил украинским послам провести переговоры с правительственными чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, если решение МОК не будет отменено.

Позиция Международного олимпийского комитета

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил AFP и SID, что ограниченное количество спортсменов из России и Беларуси сможет выступать под своими национальными флагами, имея "такое же отношение, как и представители любой другой страны".

Европейская реакция

Европейский комиссар по вопросам молодежи и спорта Глен Микалеф также выразил намерение бойкотировать церемонию открытия:

"Пока продолжается захватническая война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформы, которые неразрывно связаны с этим конфликтом".

По информации МПК, на Зимних Паралимпийских играх 2026 года выступят шесть российских и четыре белорусских спортсмена под национальными флагами. Это первый случай поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года.

О личности: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

