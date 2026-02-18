Небольшой 'плюс' на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

Вы узнаете:
- Какая погода будет в Тернополе в ближайшие дни
- Когда выпадет небольшой снег
Погода в Тернопольской области в четверг, 19 февраля, будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
В частности, завтра ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит -5...-10 градусов, а днем ожидается от -4 до +1 градуса.
В городе Тернополь ночью температура опустится до -7...-9 градусов, но уже днем будет 0...-2 градуса.
Погода в Тернополе 20 февраля
В пятницу на Тернопольщине также будет облачно. Ночью выпадет небольшой снег, но днем существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит -5...-10 градусов, а днем – 0...-5 градусов.
Синоптики добавляют, что с 19 по 23 февраля на дорогах города и области сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Потепление в Украине
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.
По ее словам, циклон, который сейчас вызывает снег и мокрый снег, а на юге дождь с налипанием мокрого снега и метелями, уже завтра, 19 февраля, покинет территорию Украины.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, 19 февраля на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.
В конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.
В то же время серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
