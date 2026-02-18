Небольшой 'плюс' на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

На дорогах города и области сохранится гололедица.

Погода в Тернопольской области / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая погода будет в Тернополе в ближайшие дни

Когда выпадет небольшой снег

Погода в Тернопольской области в четверг, 19 февраля, будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

В частности, завтра ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит -5...-10 градусов, а днем ожидается от -4 до +1 градуса.

В городе Тернополь ночью температура опустится до -7...-9 градусов, но уже днем будет 0...-2 градуса.

Погода в Тернополе 20 февраля

В пятницу на Тернопольщине также будет облачно. Ночью выпадет небольшой снег, но днем существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит -5...-10 градусов, а днем – 0...-5 градусов.

Синоптики добавляют, что с 19 по 23 февраля на дорогах города и области сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.

По ее словам, циклон, который сейчас вызывает снег и мокрый снег, а на юге дождь с налипанием мокрого снега и метелями, уже завтра, 19 февраля, покинет территорию Украины.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

