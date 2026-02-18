Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее браком

Кратко:
- Что сделал муж Пэрис Хилтон
- Почему она снова пойдет под венец
Американская знаменитость Пэрис Хилтон получила необычный подарок от мужа Картера Реума.
Как пишет издание People, спустя пять лет после того, как он впервые сделал ей предложение, Реум попросил Хилтон выйти за него замуж "снова" в романтическом "повторном предложении" в субботу, 14 февраля.
Этот момент произошел на пляже на закате на островах Теркс и Кайкос, рядом с ними были двое детей пары — трехлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон.
"Это было еще волшебнее, чем в первый раз", — говорит 45-летняя Хилтон, добавляя: "Присутствие Лондон и Феникса сделало это событие таким эмоциональным и особенным".
45-летний Реум создал соответствующую атмосферу, украсив песок пышными белыми цветочными композициями и свечами. Он также воздвиг несколько светящихся букв с надписью: "Выйдешь ли ты за меня замуж снова?"
О персоне: Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.
Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса — сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" (2003—2007) (в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи) и скандальная светская жизнь, из-за которой в СМИ она преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).
