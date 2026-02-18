Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее браком

Алена Кюпели
18 февраля 2026, 12:20
12
Светская дива Пэрис Хилтон поделилась трогательными кадрами со своей помолвке.
Перис Хилтон снова пойдет замуж
Пэрис Хилтон снова пойдет замуж / Коллаж Гавред, фото Instagram/parishilton

Кратко:

  • Что сделал муж Пэрис Хилтон
  • Почему она снова пойдет под венец

Американская знаменитость Пэрис Хилтон получила необычный подарок от мужа Картера Реума.

Как пишет издание People, спустя пять лет после того, как он впервые сделал ей предложение, Реум попросил Хилтон выйти за него замуж "снова" в романтическом "повторном предложении" в субботу, 14 февраля.

видео дня

Этот момент произошел на пляже на закате на островах Теркс и Кайкос, рядом с ними были двое детей пары — трехлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон.

  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton
  • Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж
    Светская дива Перис Хилтон снова пойдет замуж Instagram/parishilton

"Это было еще волшебнее, чем в первый раз", — говорит 45-летняя Хилтон, добавляя: "Присутствие Лондон и Феникса сделало это событие таким эмоциональным и особенным".

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон - мать двоих детей / ua.depositphotos.com

45-летний Реум создал соответствующую атмосферу, украсив песок пышными белыми цветочными композициями и свечами. Он также воздвиг несколько светящихся букв с надписью: "Выйдешь ли ты за меня замуж снова?"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, над предательницей Украины, певицей Анной Седоковой, сгущаются тучи. Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены, добилась судебного заседание по спорному вопросу об имуществе покойного баскетболиста.

Ранее также американский автор песен Билли Стейнберг, лауреат премии "Грэмми" и ключевая фигура, стоявшая за несколькими хитами, возглавлявшими чарты, включая "Like a Virgin" Мадонны, скончался в возрасте 75 лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.
Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса — сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" (2003—2007) (в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи) и скандальная светская жизнь, из-за которой в СМИ она преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пэрис Хилтон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:13Украина
Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

12:00Аналитика
ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Последние новости

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее браком

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

12:00

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

Реклама
10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Реклама
09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

Реклама
00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять