Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее браком

Светская дива Пэрис Хилтон поделилась трогательными кадрами со своей помолвке.

https://glavred.info/starnews/peris-hilton-snova-poydet-k-altaryu-chto-sluchilos-s-ee-brakom-10741805.html Ссылка скопирована

Пэрис Хилтон снова пойдет замуж / Коллаж Гавред, фото Instagram/parishilton

Кратко:

Что сделал муж Пэрис Хилтон

Почему она снова пойдет под венец

Американская знаменитость Пэрис Хилтон получила необычный подарок от мужа Картера Реума.

Как пишет издание People, спустя пять лет после того, как он впервые сделал ей предложение, Реум попросил Хилтон выйти за него замуж "снова" в романтическом "повторном предложении" в субботу, 14 февраля.

видео дня

Этот момент произошел на пляже на закате на островах Теркс и Кайкос, рядом с ними были двое детей пары — трехлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон.

"Это было еще волшебнее, чем в первый раз", — говорит 45-летняя Хилтон, добавляя: "Присутствие Лондон и Феникса сделало это событие таким эмоциональным и особенным".

Пэрис Хилтон - мать двоих детей / ua.depositphotos.com

45-летний Реум создал соответствующую атмосферу, украсив песок пышными белыми цветочными композициями и свечами. Он также воздвиг несколько светящихся букв с надписью: "Выйдешь ли ты за меня замуж снова?"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, над предательницей Украины, певицей Анной Седоковой, сгущаются тучи. Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены, добилась судебного заседание по спорному вопросу об имуществе покойного баскетболиста.

Ранее также американский автор песен Билли Стейнберг, лауреат премии "Грэмми" и ключевая фигура, стоявшая за несколькими хитами, возглавлявшими чарты, включая "Like a Virgin" Мадонны, скончался в возрасте 75 лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.

Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса — сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" (2003—2007) (в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи) и скандальная светская жизнь, из-за которой в СМИ она преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред