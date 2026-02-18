Укр
Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

Мария Николишин
18 февраля 2026, 12:55
Водители не всегда понимают, что совершают серьезную ошибку в автомобиле с автоматической коробкой передач.
Как правильно ездить на автомате / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно переключать режимы в автоматической коробке передач
  • Почему может сломаться коробка передач в авто

В наше время многие автомобили оснащены автоматической коробкой передач. Это очень удобно для водителей, но незнание некоторых правил может привести к фатальным ошибкам, которые обернутся дорогостоящим ремонтом. В частности, всего одно движение может вызвать чрезмерную механическую нагрузку, которая приведет к разрушению агрегата.

Главред решил разобраться, что может уничтожить автоматическую коробку передач.

Что не стоит делать с автоматической коробкой передач

Издание Auto Swiat рассказывает, что проблема преждевременного износа актуальна для транспортных средств старого образца, которые имеют механическое или гидравлическое управление трансмиссией вместо электронного.

Отмечается, что самым опасным является переключение селектора с режима движения вперед (D) на задний ход (R) до момента полной остановки колес.

"Даже при условии передвижения со скоростью 1 или 2 км/ч такое решение создает колоссальные перегрузки, что провоцирует появление металлического скрежета и мгновенное повреждение деталей", - говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что в автомобиле без современных защитных систем водитель может физически перевести рычаг в неподходящий момент. Для сохранения ресурса процесс переключения должен происходить в два этапа, где сначала рычаг переводят в нейтральное положение (N), а после небольшой паузы в позицию R.

"Игнорирование этого совета грозит поломкой зубьев колес, сгоранием сцепления или повреждением дифференциала и полуосей", - добавляют специалисты.

Когда запрещено использовать режим N

Стоит подчеркнуть, что распространенной ошибкой среди владельцев авто является переключение коробки на нейтраль (N) непосредственно во время движения.

"Длительное движение на нейтральной передаче провоцирует перегрев внутренних элементов из-за частичного разъединения двигателя и коробки. Со временем такая практика существенно ускоряет износ внутренних механизмов и сокращает срок эксплуатации всей системы", - пишет издание.

Можно ли оставлять автомобиль только на режиме P

Эксперты также советуют не использовать режим парковки (P) в качестве замены стояночного тормоза. Оставление автомобиля на склоне только в режиме P заставляет коробку удерживать всю массу автомобиля, что негативно влияет на механическую блокировку.

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

