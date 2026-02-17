Перед переговорами в Женеве Трамп сделал важное заявление об Украине

Президент США призвал Украину ускорить диалог с Россией.

Трамп призвал Украину сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Трамп призвал Украину "быстро сесть за стол переговоров"

Заявление прозвучало перед трёхсторонними переговорами в Женеве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

Такое заявление глава Белого дома сделал перед трехсторонними переговорами в Женеве.

"Большие переговоры. Это будет очень просто", - сказал Трамп журналистам журналистам на борту самолета Air Force One.

При этом президент США добавил, что "Украине лучше быстро сесть за стол переговоров".

"Это все, что я им скажу", – заявил Трамп.

Как писал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

Спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров в Женеве делегации намерены обсудить в том числе и вопрос территорий.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен принуждать ни одну из сторон в процессе завершения российско-украинской войны соглашаться на будущее мирное соглашение.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

