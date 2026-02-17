"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

В ночь на 17 февраля украинцев предупредили о потенциально новой волне ракетных ударов со стороны России. По данным мониторинговых каналов, РФ подняла в воздух стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Накануне также зафиксирована активность пунктов управления стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке к боевому вылету с целью нанесения ударов по территории Украины. В то же время окончательно подтвердить запуски ракет будет возможно только ближе к утру — после приближения самолетов к пусковым рубежам.
По информации источников, подлет к пусковым зонам запланирован:
- Саратовская зона — 4:00
- Волгоград-Волгодонь — 4:30
- Каспийская зона — 5:00–6:00
Мониторинг отмечает, что по предварительной информации в воздухе находится как минимум три борта Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Впоследствии зафиксирован еще вылет двух бомбардировщиков Ту-160, предварительно с аэродрома "Украинка".
