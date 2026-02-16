Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

Рецепт простого салата, который легко готовится.

Салат с сыром-косичкой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт салата с сыром-косичкой и морковью по-корейски, который удивляет своим вкусом, а также готовится за считанные минуты. Такой салат легко готовить к ужину или же для перекуса на работу.

Кстати, к этому салату можно добавить еще и сухарики, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Салат с копченым сыром – рецепт

Ингредиенты:

сыр-косичка - 100 г

яйца вареные - 3 шт.

морковь по-корейски - 150 г

кукуруза - 100 г

майонез – по вкусу

Сыр-косичку и яйца нарежьте на кусочки, отправьте в миску.

Добавьте готовую морковь по-корейски, специи по вкусу.

Заправьте салат майонезом, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

