Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

Предлагаем рецепт салата с сыром-косичкой и морковью по-корейски, который удивляет своим вкусом, а также готовится за считанные минуты. Такой салат легко готовить к ужину или же для перекуса на работу.
Кстати, к этому салату можно добавить еще и сухарики, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Салат с копченым сыром – рецепт
Ингредиенты:
- сыр-косичка - 100 г
- яйца вареные - 3 шт.
- морковь по-корейски - 150 г
- кукуруза - 100 г
- майонез – по вкусу
Сыр-косичку и яйца нарежьте на кусочки, отправьте в миску.
Добавьте готовую морковь по-корейски, специи по вкусу.
Заправьте салат майонезом, перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить простой салат:
Вас может заинтересовать:
- Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда
- Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле
- Не просто омлет: рецепт шикарного завтрака из двух яиц за 5 минут
О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред