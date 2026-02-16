Укр
Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

Элина Чигис
16 февраля 2026, 14:53
61
Рецепт простого салата, который легко готовится.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат с сыром-косичкой - рецепт
Салат с сыром-косичкой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт салата с сыром-косичкой и морковью по-корейски, который удивляет своим вкусом, а также готовится за считанные минуты. Такой салат легко готовить к ужину или же для перекуса на работу.

Кстати, к этому салату можно добавить еще и сухарики, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Салат с копченым сыром – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • сыр-косичка - 100 г
  • яйца вареные - 3 шт.
  • морковь по-корейски - 150 г
  • кукуруза - 100 г
  • майонез – по вкусу

Сыр-косичку и яйца нарежьте на кусочки, отправьте в миску.

Добавьте готовую морковь по-корейски, специи по вкусу.

Заправьте салат майонезом, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить простой салат:

О персоне: Мирослава Пекарюк

Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт салат рецепты
