В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

- В Житомирскую область возвращаются морозы до –18° и новые снегопады
- Дороги останутся скользкими из-за постоянной гололедицы
- Снежный покров уже достигает 18–34 см и может увеличиться в ближайшие дни
На этой неделе Житомирская область снова окажется во власти зимних температур и периодических снегопадов. По прогнозу областного гидрометцентра, с 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.
Во вторник, 17 февраля, в Житомире и по области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, однако с гололедом на дорогах. Восточный ветер будет достигать 5–10 м/с. В Житомире ночью температура опустится до –13…–15°, днем составит –6…–8°, тогда как по области ночью прогнозируют –13…–18°, а днем –6…–11°.
В среду, 18 февраля, ожидается сплошная облачность. Ночью осадков не предвидится, зато днем пойдет снег. На дорогах сохранится гололедица, а северо-восточный ветер будет оставаться умеренным. Температура ночью составит –11…–16°, днем –6…–11°.
В четверг, 19 февраля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью будет выпадать снег, а днем осадки прекратятся. Западный ветер будет держаться на уровне 5–10 м/с. Температура ночью снизится до –8…–13°, а днем будет колебаться от 0 до –5°.
В пятницу, 20 февраля, ночью ожидается небольшой снег, который днем усилится до умеренного. Температура ночью составит –7…–12°, а днем –1…–6°.
По данным метеостанций, утром 16 февраля высота снежного покрова в области уже достигала 18–34 см, поэтому новые осадки могут еще больше осложнить ситуацию на автодорогах.
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
