Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
16 февраля 2026, 15:33
110
17 февраля советуют избегать темной одежды - считается, что она притягивает неудачу и удручает положительную энергию.
Какой 17 февраля праздник
Какой 17 февраля праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 17 февраля
  • Что можно и нельзя делать 17 февраля
  • Приметы 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого великомеченика Теодора Тирона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 февраля

О детстве и семье Теодора известно немного. Его имя "Тирон" происходит от латинского tiro, что означает "новобранец" - он был новобранцем в римской армии. Юноша с детства верил во Христа, и уже в военной службе отличался благочестием, милосердием и несгибаемой верой.

видео дня

Теодор служил в городе Амасия (современная Турция), где был назначен в римскую армию. Несмотря на юный возраст, он проявлял мужество и дисциплину. Но самым главным для него оставалась вера во Христа, и он часто помогал нуждающимся и проповедовал среди сослуживцев.

Когда Максимилиан приступил к преследованию христиан, Теодор отказался приносить жертвы римским богам, открыто признавая себя христианином. Из-за этого он подвергся трашным пыткам: его били плетьми, бросали в темницу и подвергали ужасным испытаниям, но он оставался непоколебимым в вере.

Согласно преданию, ему было приказано подчиниться и отречься от Христа, но он отказался. За это его казнили, а мученическая смерть святого стала примером несокрушимости веры для всех христиан того времени.

Святой Теодор Тирон считается покровителем воинов и всех, кто стоит перед испытаниями мужества и веры. Ему приписывают многочисленные чудеса: лечение больных, защиту от врагов и помощь в сложных жизненных ситуациях. В христианских святцах он упоминается как символ мужества и решительности в сохранении веры.

Церковный праздник 17 февраля - день памяти святой мученицы Марианны

Она упоминается в церковных синодиках и житиях святых как "Исаапостол" - то есть равна апостолам, поскольку вместе с братом, апостолом Филиппом, проповедовала Евангелие.

Марианна была сестрой святого апостола Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Она активно сопровождала апостола Филиппа во время его миссионерских странствий, проповедуя христианскую веру и помогая в распространении Евангелия. После мученической смерти своего брата продолжила служение Христу.

Она принадлежит к тем первым свидетелям христианства, которые вместе с апостолами распространяли веру среди народов, преодолевая трудности и гонения.

Приметы 17 февраля

  • Ясное небо и солнце предвещает теплую и раннюю весну.
  • Морозное утро - к урожаю меда и хорошему урожаю хлеба летом.
  • Сильный ветер - предполагает бурю или сильные ветры в ближайшие дни.

Что нельзя делать 17 февраля

По народным приметам, в этот день следует быть особенно осторожными в словах и поступках. Любое грубое ругательство, резкое или неосторожное слово может навлечь неприятности. Также советуют избегать темной одежды - считается, что она притягивает неудачу и удручает положительную энергию.

Что можно делать 17 февраля

Православные в этот день обращаются с искренней молитвой к святому Теодору Тирону, покровителю Господа. Ему молятся о возвращении пропавших близких, о поддержке в сложных жизненных обстоятельствах и о духовной силе для преодоления испытаний. Особенно уважают Теодора Молчаливого - просят его оградить от тщеславия, пустых разговоров и несдержанности в словах. В народных традициях 17 февраля пили много холодной воды, считая, что она очищает организм, придает силы и укрепляет здоровье, готовя тело к новым жизненным вызовам.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европыэксклюзив

17:55Мир
ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операции

17:40Война
Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

17:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

Последние новости

17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразил боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

Реклама
16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

16:39

В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

16:13

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

16:01

Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

15:51

Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

15:33

Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

15:32

Полтавщину накрыла непогода: синоптики предупредили об атаке низких температур

15:19

Квартиры, в которых годами никто не живет, передадут ВПЛ - Минразвития

14:53

Салат-находка за три минуты: идеальное сочетание простых ингредиентов

14:47

Какие три знака зодиака сорвут большой куш во время солнечного затмения: кому повезет

14:37

Слова "любвіабільний" в украинском языке не существует: как сказать правильно

Реклама
14:17

"Ускорять партнеров по ПВО": Зеленский подтвердил подготовку РФ к обстрелу Украины

14:12

Ленивые вареники — лайфхаки от Клопотенко для пышного теста

14:03

Женщина услышала странный звук с дивана: то, что оставил продавец внутри, удивило

14:00

Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"

13:56

Одежда, которая добавляет килограммы: 10 вещей, которые "играют" против вас

13:33

Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18

13:28

Гороскоп на завтра 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

13:21

Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

12:54

Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

12:37

"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводеВидео

12:23

Путин дал инструкции: в РФ сказали, о чем будут говорить с Украиной на переговорах в Женеве

12:09

В 2025 году в Украине резко увеличилось число жертв среди гражданских - Guardian

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

Реклама
10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять