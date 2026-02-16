Почему 17 февраля нужно избегать темной одежды: какой церковный праздник

17 февраля советуют избегать темной одежды - считается, что она притягивает неудачу и удручает положительную энергию.

https://glavred.info/holidays/pochemu-17-fevralya-nuzhno-izbegat-temnoy-odezhdy-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10741229.html Ссылка скопирована

Какой 17 февраля праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 17 февраля

Что можно и нельзя делать 17 февраля

Приметы 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого великомеченика Теодора Тирона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 февраля

О детстве и семье Теодора известно немного. Его имя "Тирон" происходит от латинского tiro, что означает "новобранец" - он был новобранцем в римской армии. Юноша с детства верил во Христа, и уже в военной службе отличался благочестием, милосердием и несгибаемой верой.

видео дня

Теодор служил в городе Амасия (современная Турция), где был назначен в римскую армию. Несмотря на юный возраст, он проявлял мужество и дисциплину. Но самым главным для него оставалась вера во Христа, и он часто помогал нуждающимся и проповедовал среди сослуживцев.

Когда Максимилиан приступил к преследованию христиан, Теодор отказался приносить жертвы римским богам, открыто признавая себя христианином. Из-за этого он подвергся трашным пыткам: его били плетьми, бросали в темницу и подвергали ужасным испытаниям, но он оставался непоколебимым в вере.

Согласно преданию, ему было приказано подчиниться и отречься от Христа, но он отказался. За это его казнили, а мученическая смерть святого стала примером несокрушимости веры для всех христиан того времени.

Святой Теодор Тирон считается покровителем воинов и всех, кто стоит перед испытаниями мужества и веры. Ему приписывают многочисленные чудеса: лечение больных, защиту от врагов и помощь в сложных жизненных ситуациях. В христианских святцах он упоминается как символ мужества и решительности в сохранении веры.

Церковный праздник 17 февраля - день памяти святой мученицы Марианны

Она упоминается в церковных синодиках и житиях святых как "Исаапостол" - то есть равна апостолам, поскольку вместе с братом, апостолом Филиппом, проповедовала Евангелие.

Марианна была сестрой святого апостола Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Она активно сопровождала апостола Филиппа во время его миссионерских странствий, проповедуя христианскую веру и помогая в распространении Евангелия. После мученической смерти своего брата продолжила служение Христу.

Она принадлежит к тем первым свидетелям христианства, которые вместе с апостолами распространяли веру среди народов, преодолевая трудности и гонения.

Приметы 17 февраля

Ясное небо и солнце предвещает теплую и раннюю весну.

Морозное утро - к урожаю меда и хорошему урожаю хлеба летом.

Сильный ветер - предполагает бурю или сильные ветры в ближайшие дни.

Что нельзя делать 17 февраля

По народным приметам, в этот день следует быть особенно осторожными в словах и поступках. Любое грубое ругательство, резкое или неосторожное слово может навлечь неприятности. Также советуют избегать темной одежды - считается, что она притягивает неудачу и удручает положительную энергию.

Что можно делать 17 февраля

Православные в этот день обращаются с искренней молитвой к святому Теодору Тирону, покровителю Господа. Ему молятся о возвращении пропавших близких, о поддержке в сложных жизненных обстоятельствах и о духовной силе для преодоления испытаний. Особенно уважают Теодора Молчаливого - просят его оградить от тщеславия, пустых разговоров и несдержанности в словах. В народных традициях 17 февраля пили много холодной воды, считая, что она очищает организм, придает силы и укрепляет здоровье, готовя тело к новым жизненным вызовам.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред