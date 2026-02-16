Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"

Тарзану больше не нравится внешность певицы.

Муж Наташи Королевой раскритиковал ее фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Тарзан раскритиковал вес Наташи Королевой

Что ей нужно изменить

Муж российской певицы родом из Украины Наташи Королевой Тарзан публично раскритиковал внешний вид своей жены, которая молчит о террористическом вторжении РФ на ее родину, сообщают росСМИ. Сергей Глушко считает, что артистку нужно "наказать" за такое отношение к собственной внешности.

Поводом для раздора стали эксперименты Королевой с прической — она решила перекрасить волосы. Тарзан не оценил решение путинистки и заявил, что она должна была посоветоваться с ним. Также он пригрозил, что артистку могут ждать последствия дома.

Наташа Королева набрала вес / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Я люблю брюнеток. Со мной этот образ не обсуждала. Это полная фривольность. Будет наказана вечером", — пожаловался Глушко.

Кроме того, танцор раскритиковал фигуру жены и заявил, что ей стоит заняться лишними килограммами. Сергей считает, что как медийная личность Королева должна подавать пример и выглядеть стройной. После этого он поспешил оправдаться, заявив, что не является абьюзером и что решение принимать артистке, однако не постеснялся высказать претензии публично.

Наташа Королева сейчас / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Для жизни мне всего хватает, но как артистка, как человек, который должен выходить и пропагандировать правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы немножко скинуть. Это ни в коем случае не абьюз. Все очень нежно и ненавязчиво. Решение все равно принимать ей. Я могу только способствовать", — заявил Тарзан.

Наташа Королева о войне РФ против Украины

Наташа Королева заняла позицию молчаливой поддержки России, продолжая строить карьеру в Москве и игнорируя полномасштабную агрессию РФ. В то время как ее мать открыто поддерживает Украину, сама певица выступает на пропагандистских концертах и избегает заявлений об обстрелах родного города. Из-за такой позиции Украина ввела против Королевой санкции и запретила ей въезд в страну.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

