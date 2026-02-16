Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

Виталий Кирсанов
16 февраля 2026, 10:52
16
Утром и днем 16 февраля по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды
В Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

  • Харькову 16 февраля присвоили I уровень опасности
  • В Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной

В Харькове неделя начинается с предупреждения о непогоде. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил повышенный уровень опасности не только в городе, но и по территории области.

"Утром и днем 16 февраля по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

видео дня

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

В понедельник, 16 февраля, в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем - небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2° до +7°. В Харькове также будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, на дорогах гололедица. Воздух днем прогреется до +3°...+5°.

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 16 февраля будет пасмурная погода.

"В Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь утром усилился. Во второй половине дня он сменится на мелкий дождь со снегом и только вечером закончится", - говорится в сообщении.

Ветер запалный, 8 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут -5° ... -7°. Температура воздуха днем 14 февраля будет +6° ... +1°.

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды
Фото: sinoptik.ua

Погода в Украине - прогнозы по регионам

Как писал Главред, 16 февраля погода в Украине будет морозной. Синоптики Укригидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Там ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром будут метели.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

16 февраля ночью в западных областях будет холоднее всего - 7-13 градусов мороза. Теплее всего будет на юге и востоке - 1-4 градуса тепла.

В Днепре неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. Ночью и утром ожидается сильный ливень с вероятностью осадков до 83%, температура воздуха составит +6...+8°C.

Днем облачность уменьшится, однако вместе с прояснением придет похолодание: столбики термометров покажут 0…+2°C, а вечером опустятся до -4°C. Из-за северо-западного ветра до 7,8 м/с ощутимая температура опустится до -7°C.

В Житомире и по всей области в понедельник, 16 февраля, установится по-настоящему зимняя картина: небо затянет плотной облачностью, а ночь принесет умеренный снег, местами - даже значительные осадки. Днем снег стихнет, но мороз не отступит.

Другие новости:

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова погода Харьковская область Погода в Украине новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра Погода Харькова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

11:37Украина
РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:34Мир
Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

08:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Последние новости

11:43

Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

11:41

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

11:39

"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

11:37

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

10:52

Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:37

Важные изменения для беженцев из Украины: какое решение приняли в ЕС

10:35

Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

10:31

Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце

10:31

Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали

Реклама
10:29

От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

09:49

Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

09:46

В Одессе взорвалось авто, пострадал человек: что известно

09:42

Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

09:34

РФ придумала новое применение для бывших "вагнеровцев": FT раскрыл подробности

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 февраля (обновляется)

09:27

Штормовой ветер и подъем моря: в Одессе и области серьезно ухудшится погода

09:14

"Пела на главной оперной сцене": ушла из жизни народная артистка УкраиныВидео

09:10

Что посадить рядом с чесноком: лучшие соседи для большого урожаяВидео

09:00

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

08:31

Гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения, а не после - Зеленский

Реклама
08:22

Мюнхенская конференция - курс на продолжение войнымнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Дело "Мидас": экс-министру энергетики и юстиции объявили подозрение — НАБУ

08:10

Отключение света в Украине — графики на 16 февраля (обновляется)

07:35

Закончится ли война в Украине в 2026 году: генерал США оценил перспективы

06:45

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

06:05

В Казахстане 15 марта пройдёт референдум: почему Москва так нервничаетмнение

04:41

Дело не в поиске тепла: почему на самом деле кошки постоянно занимают место хозяина

03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

Реклама
22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

20:21

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

20:05

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

19:57

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:50

"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять