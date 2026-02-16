Дождь и гололед: в Харькове объявили I уровень опасности из-за непогоды

Утром и днем 16 февраля по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Харькову 16 февраля присвоили I уровень опасности

В Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной

В Харькове неделя начинается с предупреждения о непогоде. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил повышенный уровень опасности не только в городе, но и по территории области.

"Утром и днем 16 февраля по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики. видео дня

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

В понедельник, 16 февраля, в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем - небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2° до +7°. В Харькове также будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, на дорогах гололедица. Воздух днем прогреется до +3°...+5°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 16 февраля будет пасмурная погода.

"В Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь утром усилился. Во второй половине дня он сменится на мелкий дождь со снегом и только вечером закончится", - говорится в сообщении.

Ветер запалный, 8 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут -5° ... -7°. Температура воздуха днем 14 февраля будет +6° ... +1°.

Погода в Украине - прогнозы по регионам

Как писал Главред, 16 февраля погода в Украине будет морозной. Синоптики Укригидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Там ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром будут метели.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

16 февраля ночью в западных областях будет холоднее всего - 7-13 градусов мороза. Теплее всего будет на юге и востоке - 1-4 градуса тепла.

В Днепре неделя начнется с дождливой и ветреной погоды. Ночью и утром ожидается сильный ливень с вероятностью осадков до 83%, температура воздуха составит +6...+8°C.

Днем облачность уменьшится, однако вместе с прояснением придет похолодание: столбики термометров покажут 0…+2°C, а вечером опустятся до -4°C. Из-за северо-западного ветра до 7,8 м/с ощутимая температура опустится до -7°C.

В Житомире и по всей области в понедельник, 16 февраля, установится по-настоящему зимняя картина: небо затянет плотной облачностью, а ночь принесет умеренный снег, местами - даже значительные осадки. Днем снег стихнет, но мороз не отступит.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

