Дело не в поиске тепла: почему на самом деле кошки постоянно занимают место хозяина

Кошки нередко удивляют владельцев странными привычками, но одна из них — особенно распространена: стоит человеку подняться с дивана или кровати, как пушистый любимец мгновенно занимает его место. В соцсети TikTok ветеринар Марк Вест рассказал, что за этим поведением стоит не прихоть и не поиск тепла, а более глубокий эмоциональный сигнал, пишет Mirror.
По словам специалиста, многие ошибочно считают, что кот просто выбирает самую комфортную точку в доме. На самом деле животное демонстрирует привязанность.
"Когда кошка занимает ваше место, это не просто мило. Это один из самых эмоциональных жестов, на который она способна", - подчеркнул Вест.
Ветеринар объясняет, что для кота хозяин - это не только источник пищи, но прежде всего "безопасная территория". Место, где только что сидел человек, сохраняет его запах, а значит - ощущение защищенности.
"Ваш запах говорит им, что все в порядке. Кошки не говорят "я тебя люблю", они показывают это так — а может упорно лезть на узкий край дивана или втиснуться в неудобное пространство — важно не место, а то, кому оно принадлежит.
Под видео пользователи TikTok активно делились собственными историями. Одни шутили, что их кошки "переселяются" только ради тепла, другие же признавались, что давно чувствовали особую связь в таком поведении.
Некоторые впервые поняли, почему любимец упорно занимает именно их место, хотя в доме достаточно свободных.
