"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

Мир пока вряд ли является реальной целью Кремля, поэтому главным приоритетом Европы остаётся оборона.

Кая Каллас прокомментировала требования РФ по завершению войны / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, European Union

Главное из заявлений Каллас:

Возможные ограничения по мирным переговорам должны быть взаимными

Важно трезво воспринимать возможности РФ — она не является сверхдержавой

Европа должна не просто добиваться участия в переговорах о мирном соглашении между Украиной и Россией, но и настаивать на конкретных уступках со стороны Москвы, а также на ее ответственности за совершённые преступления и причинённый ущерб.

Об этом заявила высокий представитель Европейский союз по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула: "Что касается темы переговоров, то важнее, чем иметь место за столом, знать, что спросить, когда ты там сидишь. По моему мнению, это очень просто. Максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистическим ответом".

Каллас отметила, что возможные ограничения должны быть взаимными: если предполагается сокращение украинской армии, то аналогичные условия должны касаться и России.

"Там, где Россия нанесла ущерб Украине, Россия должна платить. Никакой амнистии за военные преступления. Возвращение депортированных украинских детей. Это действительно минимум, на что Россия должна согласиться, если целью России является мир", – подчеркнула она.

По её оценке, важно трезво воспринимать возможности России — сейчас она не является сверхдержавой. Каллас напомнила, что за более чем десять лет конфликта, включая четыре года полномасштабной войны, Москва не продвинулась значительно дальше позиций 2014 года, при этом, по её словам, потери составили около 1,2 млн военных.

"Сегодня Россия разбита. Ее экономика разбита. Она отключена от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. Фактически, самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", – заявила Каллас.

При этом она отметила, что мир пока вряд ли является реальной целью Кремля, поэтому главным приоритетом Европы остаётся оборона, которая начинается с поддержки Украины.

/ Инфографика: Главред

"Но мы знаем, что конечная цель России – это не Донбасс. Кроме Украины Россия уже стремится парализовать экономику с помощью кибератак, нарушить работу спутников, саботировать подводные кабели, разорвать альянсы с помощью дезинформации, принудить страны, используя нефть и газ как оружие, и, конечно, существует также ядерная угроза", — заявила глава европейской дипломатии.

По её словам, в ответ на эти вызовы разрабатывается новая европейская стратегия безопасности, которая охватит все направления угроз.

Вторым приоритетом ЕС Каллас назвала стабильность в соседних регионах — на востоке и юге Европы. Она привела пример стран, которые после выхода из-под советского влияния присоединились к Евросоюзу и показали значительно более быстрый экономический рост, чем Россия.

"Я также согласна с историком Тимоти Снайдером, который пишет, что расширение Европы жизненно важно для обеспечения демократии и преодоления собственной имперской истории Европы. Сегодня расширение – это геополитический выбор, и мы должны сказать "да", – подчеркнула она.

Третьим направлением Каллас обозначила развитие международных партнёрств. Она напомнила, что ЕС сформировал крупнейшую в мире сеть соглашений о свободной торговле, охватывающую около 80 государств.

"А кроме торговли мы создаем партнерства в сфере безопасности и обороны. Десять на данный момент, включая Индию и Австралию только в этом году", - добавила Каллас.

Мирный план США может стать "ударом" для Европы: мнение обозревателя

На международной арене продолжаются дискуссии относительно возможного мирного урегулирования для Украины, однако ряд ключевых и наиболее чувствительных вопросов по-прежнему остаётся открытым. В частности, речь идёт о будущем контроле над территориями.

Колумнист Reuters Пьер Бриансон полагает, что если Россия сохранит власть над временно оккупированными регионами, то Европе придётся заплатить высокую цену за фактически навязанный Украине вариант мирного соглашения.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов.

Как сообщалось, согласно "плану процветания", в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

