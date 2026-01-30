Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

Кратко:
- РФ продвинулась на фронте в двух областях Украины
- Россияне оккупировали село Злагода на Днепропетровщине
- В Сумской области враг продвинулся возле Грабовского
Российская армия продвинулась на поле боя в двух областях Украины и взяла под контроль еще один населенный пункт на Днепропетровщине.
Как сообщил поздно вечером 29 января аналитический проект DeepState, россиянам удалось оккупировать село Злагода (до 2024 года — Первомайское) на Днепропетровщине. Также им удалось продвинуться в районе населенного пункта Егоровка в этой же области.
На севере ВС РФ имели продвижение вблизи Грабовского Сумской области. Само село Грабовское перешло под контроль врага еще в декабре 2025 года.
"Враг оккупировал Злагоду, а также продвинулся вблизи Грабовского и Егоровки", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Генеральном штабе ВСУ не подтверждали данных DeepState о захвате Злагоды и продвижении врага.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российская армия предпринимает попытки проникновения на территорию Украины на северо-восточном направлении, используя разрозненные пехотные группы. Эти действия не приносят результата и сопровождаются ощутимыми потерями со стороны противника. Подробности сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Планы страны-агрессора России не изменились. Перед оккупационными войсками стоит задача выйти на административные границы Донбасса до конца марта-начала апреля. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
Российские войска на протяжении длительного времени безуспешно пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску — двум опорным пунктам украинской обороны. Эти два города, фактически, стали фортификационным каркасом восточного фронта, пишет Sky News. Отмечается, что они прикрывают ту часть Донецкой области, которая остаётся под контролем Украины, и их утрата, по оценке аналитиков, способна обрушить всю линию обороны на востоке.
Может ли РФ захватить Днепр и Запорожье: прогноз эксперта
Военный аналитик, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что для России продолжает оставаться приоритетной задачей захват крупных областных центров. Он отметил, что города как Днепр и Запорожье представляют собой стратегическую ценность для Москвы. Однако, по мнению эксперта, на данный момент российские войска не располагают достаточными силами и ресурсами для успешной атаки на эти города.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
