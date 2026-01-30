Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

Генштаб ВСУ официально не подтвердил информацию об оккупации Злагоды.

https://glavred.info/front/armiya-rf-zahvatila-selo-na-dnepropetrovshchine-v-deepstate-pokazali-svezhie-karty-10736531.html Ссылка скопирована

Фронт сдвинулся: что происходит на Днепропетровщине и Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Deep State

Кратко:

РФ продвинулась на фронте в двух областях Украины

Россияне оккупировали село Злагода на Днепропетровщине

В Сумской области враг продвинулся возле Грабовского

Российская армия продвинулась на поле боя в двух областях Украины и взяла под контроль еще один населенный пункт на Днепропетровщине.

Как сообщил поздно вечером 29 января аналитический проект DeepState, россиянам удалось оккупировать село Злагода (до 2024 года — Первомайское) на Днепропетровщине. Также им удалось продвинуться в районе населенного пункта Егоровка в этой же области.

видео дня

На севере ВС РФ имели продвижение вблизи Грабовского Сумской области. Само село Грабовское перешло под контроль врага еще в декабре 2025 года.

"Враг оккупировал Злагоду, а также продвинулся вблизи Грабовского и Егоровки", - говорится в сообщении.

Карта DeepState

Стоит отметить, что в Генеральном штабе ВСУ не подтверждали данных DeepState о захвате Злагоды и продвижении врага.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российская армия предпринимает попытки проникновения на территорию Украины на северо-восточном направлении, используя разрозненные пехотные группы. Эти действия не приносят результата и сопровождаются ощутимыми потерями со стороны противника. Подробности сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Планы страны-агрессора России не изменились. Перед оккупационными войсками стоит задача выйти на административные границы Донбасса до конца марта-начала апреля. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Российские войска на протяжении длительного времени безуспешно пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску — двум опорным пунктам украинской обороны. Эти два города, фактически, стали фортификационным каркасом восточного фронта, пишет Sky News. Отмечается, что они прикрывают ту часть Донецкой области, которая остаётся под контролем Украины, и их утрата, по оценке аналитиков, способна обрушить всю линию обороны на востоке.

Может ли РФ захватить Днепр и Запорожье: прогноз эксперта

Военный аналитик, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что для России продолжает оставаться приоритетной задачей захват крупных областных центров. Он отметил, что города как Днепр и Запорожье представляют собой стратегическую ценность для Москвы. Однако, по мнению эксперта, на данный момент российские войска не располагают достаточными силами и ресурсами для успешной атаки на эти города.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред